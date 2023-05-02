В преддверии Дня Победы свердловские школьники и студенты участвуют в памятных акциях

К памятным акциям могут присоединиться все желающие. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловские учащиеся в канун 9 Мая присоединились к всероссийским акциям "Окна Победы" и "Стена памяти". Они украсят окна и стены школ фотографиями ветеранов и символами Великой Победы.

Одними из инициаторов проведения памятных акций выступили активисты регионального отделения Российского движения детей и молодежи (РДДМ) "Движение первых". Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По словам председателя правления РДДМ "Движение первых" Дмитрия Гурова, акция "Окна Победы" появилась 3 года назад в пандемию, когда россияне были на самоизоляции.

"Сейчас, когда ограничительные меры отменены, акция осталась востребована. Теперь к ней могут присоединиться учителя и ученики в школах, преподаватели и студенты в колледжах и вузах, сотрудники офисов в организациях и учреждениях, а также абсолютно все желающие", — отметил Дмитрий Гуров.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В техникуме питания и услуг "Кулинар" студенты и преподаватели разместили на "Стене памяти" около 100 фотографий участников и героев Великой Отечественной войны. По словам заместителя директора по социально-педагогической работе колледжа Светланы Кириной, эта акция дает возможность каждому выразить почтение предкам.

Участники акций делятся фотографиями оформленных окон и украшенных стен в социальных сетях с хештегом #РДДМ, #ДвижениеПервых, #ОкнаПобеды.

РДДМ также организовало акцию "Мой герой": пользователи соцсетей могут заменить аватар личных страниц на фотографию своего ветерана — участника Великой Отечественной войны, труженика тыла, партизана.

Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина 20 июля 2022 года. Название "Движение первых" оно получило на первом съезде Российского движения детей и молодежи в объявленный главой государства Год педагога и наставника. Среди задач: организация досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, профессиональная ориентация детей.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, ранее свердловские волонтеры показали новые форматы "Бессмертного полка".

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