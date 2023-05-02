Владимир Якушев поручил обеспечить правопорядок в регионах УрФО на время праздников

Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами УрФО. Фото: Павел Ворожцов

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами Уральского федерального округа. Темой разговора стала подготовка к празднованию Дня Победы в регионах, сообщает пресс-служба аппарата полпреда.

"В этом году принято решение не проводить массовые демонстрации и шествие "Бессмертный полк". Это вызвано соображениями безопасности. Регионы подготовили интересные программы для жителей. В городах и поселках будут организованы локальные праздничные площадки, под окнами домов ветеранов проведут концерты. Также пройдут уже традиционные акции: "Окна Победы", "Флаги Победы", "Песни Победы" и "Письма Победы". Больших скоплений людей не предполагается, однако ситуация обязывает нас не терять бдительность. Безопасность граждан остается нашим важнейшим приоритетом", — подчеркнул Владимир Якушев.

Полпред добавил, что во время всех мероприятий на местах необходимо организовать охрану территорий, стратегически важных объектов, а также обеспечить правопорядок.

Под особым контролем должна оставаться профилактика пожаров, особенно в регионах, где ожидается теплая и сухая погода. Также важно обратить внимание на охотничьи угодья, в случае если возникнут возгорания — необходимо оперативно их ликвидировать.

Напомним, ранее министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области призвало региональных операторов помочь жителям с вывозом мусора для сохранения противопожарной безопасности.