"Областная газета" с 3 мая выходит в новом формате

"Областная газета" перешла на компактный формат А3. Рисунок: Максим Смагин

"Областная газета" сменила большой формат на более компактный, актуальный и вариативный А3. Теперь издание станет еще удобнее для читателей, сообщает главный редактор газеты Александр Лакедемонский.

Он добавил, что переход на такой формат обусловлен современными требованиями. Также этому предшествовала большая работа. В формате А3 с 2023 года стал выходить в печать еженедельный выпуск "Областной газеты". Получив положительные отзывы от читателей, в издании решили перевести весь тираж газеты на компактный формат. Первый номер "Областной газеты" в обновленном виде вышел сегодня. В нем больше страниц и разворотов.

"Наличие вкладок позволяет делать тематические развороты по разным актуальным темам: здравоохранение, ЖКХ, образование, культура. Первый посвящен социальной тематике. В ближайших планах и разворот о медицине региона ", — отметил главред "Областной газеты" Александр Лакедемонский.

Он обратил внимание, что новый формат не означает уменьшения количества текстов на полосе — они стали меньше по объему, но более содержательными с информационной точки зрения.

"Информационные потоки ускоряются и расширяются, соответственно, у человека остается меньше времени на погружение в какую-то одну тему. Сегодня, чтобы удержать внимание читателя, объем материала не должен превышать 5 тысяч знаков. Тогда ему хватит 15–20 минут, чтобы разобраться и все понять", — добавил Александр Лакедемонский.

Переход на новый формат позволит журналистам готовить ежемесячные тематические выпуски, рассказала редактор направления "Культура" Наталья Шадрина. В них будет больше обзоров, репортажей и интервью.

Фото: Максим Смагин

"Я и мои коллеги в отделе "Культура" можем сравнить это с переходом от спектакля большой формы к камерной постановке. Казалось бы, первый вариант масштабнее, но вот зритель, как правило, проникается именно камерной атмосферой, ведь в этом случае происходит настоящее единение с тем, что публика видит на сцене. Очень надеемся, что наши читатели, получив обновленную газету, испытают подобные чувства", — подчеркнула редактор направления "Культура" Наталья Шадрина.

Более удобной газета стала и с точки зрения эргономики. Формат A3 проще держать в руках и перелистывать страницы.

"Мне кажется, что новый формат более удобен для читателей. Не так давно я видел человека в городском автобусе, который читал "Областную газету". Так вот, без проблем можно читать только первую и последнюю полосы. А чтобы развернуть и добраться до внутренних полос, это надо какие-то навыки иметь специальные. Так что компактность только добавит удобочитаемости, а все фишки, которые придумали наши дизайнеры, сделают газету более современной. Просто уверен, что новый формат придется по душе как подписчикам, так и тем, кто покупает "Областную газету" время от времени", — отмечает редактор отдела "Политика, Экономика, Общество" Сергей Рыбаков.

"Лично я давно выступал за формат А3. Во-первых, он удобнее для чтения, особенно в трамвае/автобусе. Во-вторых, он позволяет лучше структурировать газету: на большой странице часто возникало пересечение разных сфер (спорт и культура, политика и образование и так далее). Теперь можно закрепить: одна страница — одна тема. Никакой путаницы. Компактный формат просто вынуждает журналистов писать лаконичнее, что в нынешнее время тоже плюс для читателя", — отметил редактор направления "Спорт" Владимир Васильев.

Фото: Максим Смагин

Изменилась газета и внешне. Дизайнеры освежили макет издания, добавили больше фотоматериалов, инфографики.

"Стало больше оригинально оформленных полос. Мы сделали акцент на инфографике, так как это более доступный для понимания читателей формат подачи информации. Сейчас будет поддерживаться четкий баланс между текстовым и визуальным наполнением. Также будут сюрпризы от нашего карикатуриста Максима Смагина. В разработке иллюстративные проекты. Мировые издания уходят от большого формата к более компактным, и наш переход с формата А2 на А3 тоже актуален", — отметил дизайнер издания Константин Девятов.

Редакция ждет от читателей отзывы о новом виде издания.