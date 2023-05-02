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2 мая 2023, 19:18

Владимир Путин поддержал предложения Евгения Куйвашева по восстановлению Сосьвы и других территорий после пожара

Владимир Путин на совещании с членами Правительства РФ

Президент России поручил проработать вопросы восстановления лечебно-исправительного учреждения ГУФСИН. Фото: скрин видео совещания Владимира Путина с членами Правительства РФ

Президент России Владимир Путин поддержал просьбу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о восстановлении поселка Сосьва и других территорий региона после пожара. 

Евгений Куйвашев доложил о принятых мерах по ликвидации последствий пожаров в населенных пунктах Свердловской области, а также о поддержке погорельцев. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Губернатор также попросил Владимира Путина оказать финансовую поддержку региону для восстановления жилья в пострадавших от огня населенных пунктах. А также рассмотреть возможность строительства объекта ГУФСИН в Сосьве, где работали многие местные жители.

Президент России дал ряд поручений, в числе которых — проработать вопросы восстановления лечебно-исправительного учреждения ГУФСИН.

Для восстановления жилья и пострадавшей инфраструктуры по всему региону потребуется около 2 миллиардов рублей.

"Что касается восстановления домов, то это должно быть сделано к отопительному сезону. Губернатор [Евгений Куйвашев] докладывал, что это возможно, что здесь больших проблем не видит. Возможности такие есть, и можно это сделать", — сказал Владимир Путин.

По словам президента России, нужно посчитать деньги еще раз. Для этого МЧС и местные власти должны провести дополнительный анализ.  "Вы назвали 2 миллиарда на восстановление жилья в Свердловской области, в Кургане меньше значительно, на строительство нового учреждения — 2,1 миллиарда. Надо посмотреть, только я прошу это не затягивать, сделать это быстро. И вообще просил бы работать без излишней бюрократии", — добавил Владимир Путин.

Евгений Куйвашев также сообщил, что во время его совместного визита в Сосьву с главой МЧС Александром Куренковым был определен комплекс первоочередных мер для ликвидации последствий пожара и возвращения поселка к нормальной жизни.

"Я чуть позже побывал в Таежном, также встретился с жителями. Мы проговорили вопросы помощи и как мы будем действовать вплоть до восстановления. На каждую пострадавшую семью составляется индивидуальный "паспорт", где содержится исчерпывающая информация о всех членах семьи, нанесенном ущербе и конкретных потребностях. Ни один вопрос, волнующий людей, не будет оставлен без внимания", — рассказал Евгений Куйвашев.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что пострадавшие от пожара в Сосьве получили первые выплаты.

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Областная газета Свердловской области

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