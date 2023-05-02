Политики и общественники отметили оперативные действия Евгения Куйвашева при ликвидации последствий пожаров в поселках Свердловской области

Евгений Куйвашев осмотрел место пожара в Таежном и встретился с погорельцами. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Политики и общественные деятели прокомментировали оперативные действия губернатора региона Евгения Куйвашева при решении проблем, связанных с ликвидацией последствий пожаров в Сосьве, Таежном и других населенных пунктах.

Первый глава Свердловской области Эдуард Россель отметил, что Евгений Куйвашев оперативно принял все решения в ситуации, когда люди лишились своих домов. Выделил деньги, необходимые и для единовременной материальной помощи, и для тех, кто готов восстанавливать свой дом. Распорядился на каждую семью составить паспорт, чтобы знать, что делается, какая нужна поддержка. Власти оперативно защитили детей и беременных женщин, начали заниматься временным жильем, одеждой, лекарствами, продуктами питания. Сделали все, что человеку нужно в этой непростой ситуации.

"Оперативное влияние первого лица области значительно. Необходимо было именно так реагировать. Я посмотрел, какие действия предпринимал Евгений Куйвашев, и могу сказать: губернатор — большой молодец", — считает Эдуард Россель.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, что незамедлительная реакция Евгения Куйвашева — визит на территорию, финансовая и социальная поддержка, восстановление домов — успокоила людей.

"Губернатор без оглядки на возможные финансовые трудности на первое место поставил человека, оказавшегося в беде. Была организована открытая работа штаба, оперативно начали приезжать машины дорожников и строителей, закипела работа, территория успокоилась. Мы будем работать вместе — гражданское общество и власть", — сообщила Татьяна Мерзлякова.

По мнению депутата Законодательного собрания Свердловской области Петра Соколюка, люди увидели, что Евгений Куйвашев — самый человечный губернатор, который побывал везде, не побоялся гнева людей и принял все важные решения: прежде всего по жилью и денежным выплатам.

Депутат регионального Заксобрания Дмитрий Жуков подчеркнул, что после визита Евгения Куйвашева на место происшествия и встречи с пострадавшими профильные комитеты и ведомства получили задание проработать каждый вопрос, озвученный погорельцами.

"Евгений Куйвашев является секретарем Свердловского отделения партии "Единая Россия". Все местные отделения подключились к сбору помощи для погорельцев, что говорит об эффективно налаженной работе внутри партии под руководством Евгения Владимировича, а также о безоговорочной поддержке деятельности губернатора жителями региона", — отметил Дмитрий Жуков.

Председатель совета глав Северного управленческого округа Сергей Бондаренко подчеркнул, что визит губернатора в Сосьву и Таежный был очень важен: жители поняли, что не остались один на один со своей бедой, им помогут. Они аплодисментами встретили решение Евгения Куйвашева о строительстве нового жилья.

"Особенно важно, в критический момент наш губернатор Евгений Куйвашев сумел выстроить работу всех служб так, чтобы максимально смягчить последствия трагедии. Я думаю, люди это оценили", — рассказал Сергей Бондаренко.

Председатель свердловского отделения Российского Красного Креста Ирина Левина рассказала, что Евгений Куйвашев лично организовал, координировал государственную власть Свердловской области, бизнес и общественные организации.

"Медколледж тоже использовал все возможные ресурсы: например, в поселке Таежный на всех погорельцев оказались только одни очки — все остальное сгорело. Мы привезли уникальный офтальмологический комплекс, который подарил и оснастил губернатор. За один день изготовили 33 комплекта очков", — рассказала Ирина Левина.

Член Общественной палаты Свердловской области Андрей Мозолин отметил, что Евгений Куйвашев мгновенно среагировал на произошедшую ситуацию. Он досрочно закончил свою командировку в Узбекистане и выехал в Сосьву. По его мнению, у губернатора и у правительства есть навык антикризисного управления, есть отработанные модели того, как решать проблемы подобного рода.

"Тот кейс, который сегодня отрабатывается нашим губернатором, как решать эти проблемы — думаю, что он во многом будет использован и на всю страну. Потому что сейчас и Сибирь оттает совсем, и дальше, дальше, дальше", — заключил Андрей Мозолин.

Напомним, ранее Владимир Путин поддержал предложения Евгения Куйвашева по восстановлению Сосьвы и других территорий после пожара.

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