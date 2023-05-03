Без излишней бюрократии

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Президент в прямом эфире поддержал просьбу губернатора Свердловской области о восстановлении поселка Сосьва, где огнем были уничтожены жилые дома и учреждение ФСИН России, а также других территорий региона после пожара. Глава государства дал ряд поручений, в числе которых – дополнительно проработать вопросы финансирования решения этой задачи.

Губернатор 2 мая доложил Президенту РФ о мерах по ликвидации последствий пожаров в Сосьве и других населенных пунк­тах региона, а также о поддержке погорельцев.

Евгений Куйвашев обратился к Президенту России Владимиру Путину с просьбой – оказать финансовую поддержку региону для восстановления жилищного фонда – не только в Сосьве, но и в других пострадавших населенных пунктах региона. Ориентировочный объем средств, необходимых для восстановления жилья для всех погорельцев, а также поврежденной в результате пожаров инфраструктуры по всему региону составляет около 2 млрд рублей. А также рассмотреть возможность восстановления объекта ГУФСИН в Сосьве – места, где работали многие местные жители.

Владимир Путин принял решение – восстановить лечебно-исправительное учреждение ГУФСИН. Министр юстиции России Константин Чуйченко в своем выступлении отметил, что на месте сгоревших построек предлагается возвести новое современное учреждение общей площадью в 21 тысячу квадратных метров с лимитом наполнения 300 мест и количеством сотрудников до 300 человек. Профиль его предполагается расширить. Стоимость строительства составит порядка 2,1 млрд руб­­лей.

Владимир Путин, Президент России: – Что касается восстановления домов, то это должно быть сделано к отопительному сезону. Губернатор докладывал, что это возможно, что здесь больших проблем не видит. Возможности такие есть, и можно это сделать... Посчитать нужно, конечно, деньги еще раз. Для этого МЧС и местные власти должны провести дополнительный анализ. Вы назвали 2 миллиарда на восстановление жилья в Свердловской области, в Кургане меньше значительно, на строительство нового учреждения – 2,1 миллиарда. Надо посмотреть, только я прошу это не затягивать, сделать это быстро. И вообще, просил бы работать без излишней бюрократии.

В начале прошлой недели на северо-востоке Свердловской области сложилась крайне неблагоприятная погодная ситуация, к которой добавился еще и человеческий фактор. В результате произошло несколько крупных возгораний – в поселках Сосьва и Таёжный, деревне Неустроева, Карпинске. В этих территориях был введен режим ЧС. В общей сложности огнем было уничтожено 210 строений, в том числе 143 жилых дома. Самый масштабный пожар произошел в поселке Сосьва. Там полностью сгорели 116 строений и без крова, по последним уточненным данным, остались 420 человек. Также огнем было уничтожено лечебно-исправительное учреждение ГУФСИН России. Все заключенные были эвакуированы.

Константин Чуйченко обратился к Президенту России с просьбой – поддержать ходатайство о поощрении ряда сотрудников ФСИН, самоотверженно эвакуировавших учреждение, а также десяти ветеранов уголовно-исполнительной системы. Глава государства эту инициативу поддержал.

Евгений Куйвашев также доложил сегодня Президенту России о мерах по ликвидации последствий пожаров в Сосьве и других населенных пунктах региона и о поддержке погорельцев.

Евгений Куйвашев встретился с жителями поселка Таежный и обсудил с ними меры поддержки. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В первые же часы для людей, потерявших жилье, были развернуты пункты временного размещения. Все были обеспечены едой, водой, лекарствами, предметами первой необходимости, медицинской помощью.

«Вместе с главой МЧС Александром Вячеславовичем Куренковым 27 апреля мы посетили Сосьву – встретились с жителями, определили комплекс первоочередных мер для ликвидации последствий пожара и возвращения поселка к нормальной жизни. Я чуть позже побывал в Таёжном, также встретился с жителями. Мы проговорили вопросы помощи, и как мы будем действовать – вплоть до восстановления. На каждую пострадавшую семью составляется индивидуальный «паспорт», где содержится исчерпывающая информация о всех членах семьи, нанесенном ущербе и конкретных потребностях. Ни один вопрос, волнующий людей, не будет оставлен без внимания», – сказал Евгений Куйвашев.

В Сосьве на данный момент уже составлено 169 таких «паспортов», в Таёжном – 26 «паспортов». Оперативно идет работа по восстановлению утраченных в огне документов и банковских карт.

К работе с пострадавшими активно подключились волонтеры. Единый пункт сбора помощи открыт в Доме добровольца в Екатеринбурге, сбор денежных средств ведет фонд «Верь и живи!».

По словам Евгения Куйвашева, для ликвидации последствий ЧС в Сосьве из резервного фонда правительства Свердловской области выделены почти 96 миллионов рублей. Местные власти организовали процесс выплат. На сегодняшний день в целом по всем пострадавшим территориям осуществлены 1 038 выплат на общую сумму 22,5 миллиона рублей. В том числе жители Сосьвы получили 881 выплату на сумму в почти 18 миллионов рублей (один житель может получить несколько положенных ему выплат).

Евгений Куйвашев подчеркнул: особое внимание – большим семьям. Для них установлены дополнительные выплаты: от 10 тысяч рублей единовременной материальной помощи на каждого четвертого и последующих членов семьи, до 100 тысяч рублей в случае полной утраты имущества первой необходимости.

Дети – по решению областных властей – при желании могут отправиться в оздоровительные лагеря на все три летние смены. Мамы с дошкольниками могут уехать в санаторий до восстановления жилья. Предварительно 23 семьи уже выразили желание воспользоваться этой возможностью. Для учеников 9-х и 11-х классов сформирован график дополнительных консультаций для подготовки к выпускным экзаменам.

Как доложил губернатор, на данный момент аварийно-восстановительные работы в Сосьве завершены. Электроэнергия и центральное водоснабжение восстановлены в полном объеме. В частный сектор дополнительно к имеющимся колодцам и колонкам подвозится питьевая вода. Также будут обустроены шесть колодцев. Возле каждого нового частного дома планируется сделать индивидуальную скважину.

Евгений Куйвашев отметил, что приоритетный вопрос сейчас – восстановление жилья. Так, по просьбам жителей Сосьвы принято решение о строительстве многоквартирного дома, а также индивидуальных модульных домов «под ключ» – с сантехникой и кухней. Начат капитальный ремонт двух многоквартирных домов в поселке. В течение месяца работы будут завершены. У людей также есть возможность получить социальную выплату на покупку квартиры или дома в другой местности. В течение одного сезона – до 1 ноября текущего года – жилищные проблемы жителей пострадавших территорий будут решены.

Эдуард Россель, экс-губернатор Свердловской области: – Я посмотрел, какие действия предпринимал Евгений Куйвашев и могу сказать: губернатор – большой молодец. Во-первых, оперативно принял все решения, потому что люди практически остались на улице. Выделил деньги, необходимые и для единовременного материального поощрения, и для тех, кто хочет и может уже сегодня восстанавливать свой дом. Во-вторых, мне очень понравилась идея на каждую семью составить паспорт – это правильно, нужно знать, что делается, какая нужна поддержка. В-третьих, власти оперативно защитили детей и беременных женщин, начали заниматься временным жильем, одеждой, лекарствами, продуктами питания. Сделали все, что человеку нужно в этой непростой ситуации. Я могу высказать слова восхищения и благодарности Евгению Владимировичу за такую оперативную работу. Ирина Лёвина, руководитель Свердловского регионального отделения Красного Креста: – Мы видели, что наш губернатор Евгений Владимирович Куйвашев лично организовал, координировал государственную власть Свердловской области, бизнес и общественные организации. Наш губернатор является неформально почетным членом Российского Красного Креста, мы его видели во всех поселках рядом с собой. Наш областной медколледж тоже использовал все возможные ресурсы: например, в поселке Таёжный на всех погорельцев оказались только одни очки, всё остальное сгорело – и мы привезли уникальный офтальмологический комплекс, который подарил и оснастил губернатор; за один день изготовили 33 комплекта очков. Дмитрий Жуков, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области: – Пожар в Сосьве – масштабнейшая трагедия в Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвашев незамедлительно отправился на место происшествия, где встретился с пострадавшими и более полутора часов отвечал на все вопросы сосьвинцев. По итогу профильным ведомствам были поручены задачи проработать каждый вопрос, озвученный в ходе встречи. Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области: – Конечно, поначалу у людей, которые попали в эту беду, были растерянность и шок. И незамедлительная реакция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева – выезд на территорию, финансовая и социальная поддержка, восстановление домов – успокоила людей. Губернатор без оглядки на возможные финансовые трудности на первое место поставил человека, оказавшегося в беде. Сергей Бондаренко, председатель совета глав Северного управленческого округа: – Эта чрезвычайная ситуация – проверка на прочность служб всех уровней, насколько эффективно они сработали. Я впечатлен, насколько оперативно отреагировал на страшную весть о пожаре наш губернатор Евгений Куйвашев. Важен был визит губернатора в Сосьву и Таежный – жители поняли, что не остались один на один со своей бедой, им помогут. А решение Евгения Владимировича о строительстве нового жилья было встречено аплодисментами. Согласитесь, не каждый готов уехать из родного города, где прожил всю жизнь. И для многих решение губернатора о восстановлении поселка стало надеждой на возвращение к прежней жизни. Пётр Соколюк, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного Собрания Свердловской области: – Весна принесла огромную беду для жителей поселка Сосьва и Таёжный, и мне хотелось сказать несколько слов, как повел себя наш губернатор Евгений Владимирович Куйвашев. За почти 20 лет работы главой могу сказать, что для него это был первый такой пожар с большим количеством утраченного жилья. Люди увидели, что Евгений Куйвашев – самый человечный губернатор, который побывал везде, не побоялся гнева людей и принял все важные решения: прежде всего, по жилью и денежным выплатам. Андрей Мозолин, член Общественной палаты Свердловской области: – Евгений Куйвашев мгновенно среагировал на произошедшую ситуацию. Понятно, что на момент самого ЧП, пожара он был в Узбекистане, на место по его поручению практически сразу выехало правительство. Губернатор досрочно закончил свою командировку и тоже выехал в Сосьву. Вот этот навык антикризисного управления и у нашего губернатора, и у правительства безусловно присутствует. Есть заготовки, есть отработанные модели того, как решать проблемы подобного рода.