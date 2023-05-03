Андрей Злоказов считает, что нет второстепенных мер поддержки Фото: Алексей Кунилов

В канун майских праздников гостем «ОГ» стал министр социальной политики региона Андрей ЗЛОКАЗОВ. Он рассказал о планах по расширению спектра услуг, предоставляемых свердловчанам по Единой социальной карте «Уралочка», проинформировал о ходе социальной газификации в регионе и о выплатах ветеранам ко Дню Победы.

– Андрей Владимирович, какие главные задачи стоят перед министерством?

– Наша главная задача – обеспечивать стабильное и гарантированное получение мер социальной поддержки всеми, кому они положены. Надо понимать, что сама система социальной защиты – это подвижный, если хотите, живой организм. Принимаются новые законы, расширяющие категории получателей тех или иных льгот. А ведь кроме материальных мер поддержки есть нематериальные. Речь идет о различных социальных услугах, скидках при оплате проезда в общественном транспорте, услуг ЖКХ и т.д.

Хотелось бы акцентировать внимание еще вот на чем. В Свердловской области уже много лет подряд происходит индексация региональных выплат. Это решение губернатора, и хотелось бы отметить, что далеко не все российские субъекты идут на это.

– Какими выплатами занимается ваше министерство?

– Через нас проходит порядка 170 различных выплат. Одной из самых массовых можно назвать категорию «Ветеран труда» (таких у нас в регионе почти 350 тысяч человек) и «Ветеран труда Свердловской области» – их на сегодня 69 016 человек.

– Предельной точности цифра…

– Конечно. Каждый человек для нас важен. И каждая мера поддержки – независимо от того, сколько человек ею пользуются.

– То есть люди труда у нас в почете?

– Безусловно. И этот тезис, мне кажется, очень хорошо подтверждает учреждение в области регионального знака отличия «Трудовая доблесть Урала». Мера очень своевременная. Кстати, единовременные выплаты, которые полагаются все награжденным этим знаком – а это, напомню, 100 тысяч рублей на человека – будет осуществлять тоже наше ведомство.

– Впереди нас ожидает один из главных для нашей страны праздник – День Победы. Как обстоит дело с выплатами ветеранам?

– Мы уже произвели традиционную для нашего региона единовременную денежную выплаты к 9 Мая. Ее получают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», супруги погибшего или умершего участника или инвалида Великой Отечественной войны, тружеников тыла, бывшие узников концлагерей и т.д. Всего выплаты получили более 39 тысяч человек.

Для инвалидов и участников Великой Отечественной войны размер выплаты составляет пять тысяч рублей, для иных категорий ветеранов – одна тысяча. Всего на эти цели из регионального бюджета направлено почти 40,3 миллиона рублей.

– А как человеку узнать, на что он может претендовать в плане социальных пособий?

Но, конечно, это скорее исключение, когда человек должен что-то искать. Это какая-то нестандартная ситуация. Ведь надо понимать, что социальные выплаты так или иначе связаны с какими-то жизненными ситуациями. Если семья становится многодетной, то автоматические начинается процесс оформления положенных ей выплат. Если человек оформляет инвалидность или опекунство, то ему тут же выдается памятка о всех положенных льготах и необходимых документах.

Хотелось бы отметить, что у нас отлично налажена система межведомственного взаимодействия. Поэтому если нам как министерству необходима дополнительная информация от ЗАГСа, правоохранительных органов, налоговиков, то мы ее получаем сами.

– Ну то есть совсем без заявительных льгот практические не бывает?

– Да. Но уже сделано максимально много для того, чтобы человек не тратил время и силы на хождение по инстанциям и получение многочисленных справок.

– Одна из самых обсуждаемых тем – изменение способа доставки пенсий с 1 мая. Вас это как-то коснулось?

– Коснулось, и весьма ощутимо. Дело в том, что частные доставщики кроме пенсий разносили и пособия, которые выплачивает министерство социальной политики. И хотя новый закон не запретил доставлять им региональные льготы, лишившись возможности доставлять пенсии, они вообще ушли с рынка. Так что у нас осталось два способа осуществить выплаты: на карту и через доставку от Почты России.

И могу сказать, что мы достаточно оперативно организовали эту работу, обошли всех своих получателей, еще раз разъяснили ситуацию. Люди с пониманием отнеслись к смене способа доставки.

– То есть, каких-то больших проблем не было?

– А их и не должно было быть. На самом деле доля доставочных организаций на рынке составляла чуть больше 7 процентов, и работали они в 25 муниципалитетах области. Плюс с каждым годом в структуре доставки повышается доля тех, кто предпочитает банковские карточки. Это более удобно, быстро, человек не должен никого ждать, деньги сами придут на счет в назначенный день. Так что проблем нет. Мы просто немного скорректировали свою работу.

– Как идет реализация проекта по внедрению единой социальной карты (ЕСК) «Уралочка»?

– Весьма успешно. За последний год количество пользователей ЕСК увеличилось на сто тысяч человек и превысило показатель в 284 тысячи карт, из которых около 20 тысяч – нефинансовые. Готовимся вскоре вручать юбилейную, трехсоттысячную.

Люди уже по достоинству оценили удобство ЕСК. Ведь с ее помощью можно не только получать пособия, зарплату, пенсию. Благодаря системе партнеров, а их на сегодня больше 110, карта дает возможность получить скидку при оплате ряда товаров, услуг и проезда в общественном транспорте.

В настоящий момент прорабатывается расширение функционала и транспортного приложения «Уралочки». Скоро должны появиться совместные карты (нефинансовых ЕСК и ЕКАРТы) для школьников и студентов с фотографией. Ведется работа над виртуализацией социальной карты в мобильном телефоне, что обеспечит уход от пластика и возможность удаленного получения ЕСК. Разрабатывается медицинское приложение, которое позволит перейти на электронные рецепты и QR-коды на лекарства и детское питание.

Также с 1 января 2024 года льготный проезд в междугородном транспорте будет осуществляться только при предъявлении ЕСК и документа, удостоверяющего личность. То есть человеку не нужно будет носить с собой документы, подтверждающие право на льготу.

Банки охотно подключаются к нашему проекту. Сегодня это Синара, Почта Банк, ВТБ и Совкомбанк. Уже в ближайшее время к проекту планируют присоединиться Газпромбанк, Россельхозбанк, Сбербанк и Уральский банк реконструкции и развития.

– Андрей Владимирович, и последний вопрос. Как идет социальная газификация в регионе?

– Компенсация на подключение к газу у нас существует давно. И чем больше развивается сам процесс газификации, тем больше расширяется список категорий граждан, которые могут претендовать на получение льготы. Соответственно увеличивается сумма выплаты. Когда-то максимальная выплата была 30 тысяч рублей, сейчас она составляет 250 тысяч.

Последние несколько лет в среднем по году мы выплачивали от 1 500 до 1 700 компенсаций. В 2022 году льготой воспользовался 2 151 человек. В этом году, конечно, ждем роста. Ведь, кроме того, что повышена сумма, значительно расширен список работ и газового оборудования, подлежащих компенсации. Теперь в него входит установка внутренней системы отопления и оборудование внутренней системы отопления дома.