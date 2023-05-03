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Общество
3 мая 2023, 11:41

Поздравления Президента к 9 мая доставили речными маршрутами жителям труднодоступных районов Среднего Урала

Катер для доставки почты

Для доставки поздравлений жителям труднодоступных районов использовался речной транспорт. Фото: Владимир Мартьянов

Почтальоны доставили поздравления Президента России с Днем Победы двум ветеранам труда в труднодоступные районы Свердловской области. Речь идет о селе Круторечка и деревне Нихвор, сообщает пресс-служба УФПС региона.  

Для этого были задействованы речные маршруты, которые запустила Почта России. Первые в этом году рейсы по рекам Тавде и Сосьве были совершены в Гаринский и Таборинский районы.

В конце апреля катер доставил почту десяти жителям населенных пунктов Озерки, Унже-Павинское и Новоселово. В первых числах мая почту, пенсии и продукты получили жители деревень Шабурово и Зыкова, а также других населенных пунктов.

Сейчас в процессе — доставка почты и пенсий семи жителям деревни Шантальская. Это самый протяженный речной маршрут, он проходит по реке Тавде через озеро Пелымский Туман и длится два дня.

Всего корреспонденцию и посылки по речным маршрутам получили более 1 500 жителей отдаленных территорий Свердловской области. Ежемесячно по рекам Гаринского района и Таборинского района катер проходит около 2 000 км. В течение сезона почта выполняет порядка 60 рейсов по воде. Речная навигация для доставки почты продлится в Свердловской области до наступления осенних заморозков.

Напомним, с 1 мая Почта России начала доставку пенсий и социальных выплат.

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Областная газета Свердловской области

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