За сутки ликвидировано восемь природных пожаров в Свердловской области

Борьба с природными пожарами в регионе продолжается. Фото: Галина Соловьева

За сутки ликвидировано восемь природных пожаров в регионе. Их площадь составила более 250 гектаров.

По информации департамента информационной политики региона, сотрудники Уральской базы авиационной охраны лесов сегодня продолжают борьбу с пожарами в Асбестовском, Березовском, Сосьвинском округах, под Екатеринбургом, Верхней Пышмой, Алапаевском, в Махневском муниципальном образовании, в Гаринском и Невьянском лесничествах.

Напомним, на Среднем Урале действует особый противопожарный режим, установленный решением губернатора Евгения Куйвашева. Несмотря на то, что не допускается использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора и сухой травы, в ходе рейдов выявлены нарушения. Так, в Егоршинском и Красноуфимском лесничествах на мангалах готовили пищу. Аналогичный случай выявлен на берегу Сысертского водохранилища. В Невьянском и Сысертском лесничествах зафиксированы случаи сжигания мусора на придомовых участках с разведением открытого огня.

Только за прошедшие выходные дни инспекторы Уральской базы авиационной охраны лесов совместно с ОВД и МЧС провели 370 патрулирований по местам, которые пользуются особой популярностью у дачников, любителей рыбалки и пикников. С жителями проведено более 1 850 профилактических бесед.

Также на режим усиленного патрулирования переведены лесничества и территориальные отделы министерства природных ресурсов и экологии.

За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф для граждан до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.

Тем, кто обнаружил пожар, нужно незамедлительно сообщить о нем по бесплатному телефону лесной охраны 8 800 100‑94‑00, по единому номеру 112 вызова экстренных служб на территории Российской Федерации или передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

Напомним, для профилактики возникновения лесных пожаров в Свердловской области с 28 апреля по 5 мая также приостановлен сезон весенней охоты.

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