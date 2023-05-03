В Екатеринбурге захоронили останки погибшего под Волгоградом бойца в годы Великой Отечественной войны

Церемония прошла на Нижне-Исетском кладбище Екатеринбурга. Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбурге прошла торжественная церемония захоронения останков сержанта Павла Владимировича Плотникова, обнаруженных волгоградским поисковым отрядом "Офицеры" на полях сражений Великой Отечественной войны под Волгоградом (Сталинградом). Бойца похоронили на Нижне-Исетском кладбище (Екатеринбург, ул. Димитрова, 72а).

Как установили поисковики, герой жил с женой и тремя детьми на Алтае, погиб в 1942 году. Останки его и товарища были обнаружены во время раскопок на местах боевых сражений в засыпанном окопе. Сохранился солдатский медальон, по которому определили личность.

Фото: Полина Зиновьева

81 год Павел Плотников считался без вести пропавшим. Поиски родственников начали на Алтае. Там в годы войны жила его семья: жена и три дочери. После они разъехались по стране. Его правнучка, Татьяна Осипова, проживает в Екатеринбурге. По ее просьбе останки перезахоронили на Среднем Урале, рядом с другими родственниками.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

На прощании с бойцом присутствовали его родственники, представители поисковых отрядов Свердловской областной общественной молодежной организации "Ассоциация патриотических отрядов "Возвращение", представители органов власти, глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

"Благодаря поисковикам родственники узнали судьбу героя. Он настоящий герой, благодаря ему мы теперь живем в свободной стране. Вечная память героям Великой Отечественной войны", — сказал Алексей Орлов.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Собравшиеся почтили память бойца минутой молчания. По православному обычаю, прошло отпевание. Воинский почетный караул дал оружейный салют. Флаг Российской Федерации, которым был накрыт гроб, торжественно был свернут и передан родственникам.