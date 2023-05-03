Почти две тысячи уральских семей переехали в новое жилье с помощью сельской ипотеки

Льготной сельской ипотекой охотно пользуются молодые семьи. Фото: Владимир Мартьянов

За три года реализации государственной программы комплексного развития сельских территорий, которую курирует Минсельхоз России, 1 900 уральских семей улучшили свои жилищные условия.

По информации департамента информационной политики региона, только за первые недели апреля 2020 года, после старта сельской ипотеки, в Свердловский филиал Россельхозбанка поступило свыше 1 200 заявок. Максимальная сумма кредита в Свердловской области составляет 3 миллиона рублей. В 2022 году в рамках программы уже было выдано кредитов на 756 миллионов рублей. В итоге за 3 года уральцы оформили сельскую ипотеку на общую сумму свыше 5 миллиардов рублей.

"Льготная сельская ипотека стала для уральцев отличной возможностью улучшить жилищные условия. Очень важно, чтобы из сел не уезжала молодежь, чтобы была возможность для работы или открытия своего дела. Мы видим, что высокий интерес к сельской ипотеке проявляют молодые семьи с детьми", — рассказала министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

Напомним, сельская ипотека, как часть госпрограммы по развитию сельских территорий, позволяет взять льготный кредит. Он субсидируется из бюджета и предоставляется по ставке 3%. На эти деньги можно купить в сельской местности готовое жилье или построить новое.

По данным Россельхозбанка за 2022 год, свердловчане с помощью сельской ипотеки чаще всего приобретали недвижимость в Камышловском, Талицком, Первоуральском районах Свердловской области.

Напомним, в Свердловской области начала работать "Газовая ипотека".