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Общество
3 мая 2023, 12:08

"Областная газета" стала первой в региональном конкурсе на лучшее освещение вопросов защиты прав потребителей

Анна Кузнецова вручила диплом победителя главному редактору "Областной газеты" Александру Лакедемонскому

Руководитель министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Анна Кузнецова вручила диплом победителя главному редактору "Областной газеты" Александру Лакедемонскому. Фото: Павел Ворожцов

"Областная газета" заняла 1 место в региональном конкурсе среди средств массовой информации на лучшее освещение тем, направленных на просвещение и популяризацию вопросов защиты прав потребителей  в Свердловской области. Издание стало лучшим в номинации "Лучшее электронное СМИ (веб-сайт)".

Организатор конкурса, посвященного Всемирному дню защиты прав потребителей, — министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области.  

Руководитель ведомства Анна Кузнецова вручила диплом победителя главному редактору "Областной газеты" Александру Лакедемонскому.

"Поздравляю коллектив редакции газеты "Областная газета". Многие читатели знакомы прежде всего с печатной версией издания, между тем жюри отметило именно электронный сайт "Областной газеты" за его оперативность и новизну в освещении данной тематики", — сказала Анна Кузнецова. 

В министерстве отметили, что сфера торговли, питания и услуг — одна из важнейших отраслей экономики. Вот почему потребителю необходимо знать свои права и уметь их защищать. Например, куда обратиться в случае покупки некачественного товара или навязывания дополнительных услуг. Эти темы в полной мере отражены в публикациях "Областной газеты". Для разъяснения корреспонденты часто привлекают профильных специалистов.

По словам Александра Лакедемонского, "Областная газета" давно и плодотворно сотрудничает с министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка. Стремится быть в курсе всех актуальных вопросов, которые входят в сферу ответственности ведомства, оперативно публикует материалы и целые циклы по различным темам.

"На конкурс мы представили работы нашего обозревателя Татьяны Буровой, посвященные работе сельхозпроизводителей, качеству оказания услуг и проблемам нелегального рынка алкоголя. Рады, что организаторы конкурса оценили качество ее работы. И, безусловно, приятно, что были замечены наши усилия и старания сделать наш сайт удобным и полезным для наших читателей", — подчеркнул Александр Лакедемонский.

Областная газета Свердловской области

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