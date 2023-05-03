В Екатеринбурге требуют усилить контроль за соблюдением пожарной безопасности в садоводческих товариществах

С садоводами необходимо провести разъяснительную работу. Фото: Алексей Кунилов

Председатели садоводческих товариществ Екатеринбурга получили письма (имеется в распоряжении редакции) из районных администраций города с требованием усилить контроль за соблюдением пожарной безопасности на территории СНТ, об этом "Областной газете" сообщил читатель.

Председателей просят организовать разъяснительную работу с садоводами, напомнить им о том, что в Свердловской области действует особый противопожарный режим, потому необходимо соблюдать дополнительные требования пожарной безопасности: не посещать леса, не разводить костры, не сжигать сухостой.

Также во всех СНТ, расположенных в пределах екатеринбургского муниципалитета и подверженных угрозе природных возгораний, должны быть разработаны и утверждены паспорта пожарной безопасности. На случай ухудшения пожароопасной обстановки в товариществах должна быть обеспечена готовность к использованию пожарно-технического имущества.

Кроме этого, в СНТ необходимо провести обновление минерализованных полос, ликвидировать свалки и не допустить появления новых, убрать сухие растения.

За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима в Свердловской области предусмотрен административный штраф: для граждан — до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.

Напомним, за сутки в Свердловской области ликвидировали восемь природных пожаров.