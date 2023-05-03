В Кольцово таможенники задержали коммерческую партию хирургического инвентаря

Пассажирка выбрала "зеленый коридор" при прохождении таможенного досмотра, так как считает, что ее товар куплен для личных нужд. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В аэропорту Кольцово таможенники задержали партию незадекларированных товаров из Стамбула. Пассажирка перевозила в багаже хирургические нити.

По информации пресс-службы Уральского таможенного управления, в чемодане екатеринбурженки, которая является гендиректором компании, специализирующейся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, находилась 41 упаковка шовных материалов немецкой компании.

По словам женщины, товар не является коммерческой партией, так как стоимость этих нитей всего 17 долларов США. По ее информации, нити предназначены для ветеринарии и везла она их своим знакомым ветеринарам.

Однако, как указано в инструкции к товару, нити используются в пластических, неврологических процедурах, в сердечно-сосудистой и офтальмологической хирургии. По словам специалистов таможни, приблизительная рыночная стоимость медицинских инструментов для заживления ран составляет порядка 2 500 евро.

"Исходя из характеристик, количества и назначения товара следует, что шовные нити не являются товаром для личного пользования, соответственно, подлежат обязательному декларированию", — отметили в таможне.

Сейчас по данному факту таможенники возбудили дело об административном правонарушении, хирургические нити отправлены на товароведческую экспертизу.

Ранее "Областная газета" писала, что в Кольцово таможенники обнаружили у пассажира позолоченный автомат АК-74М.