Предпринимательница из Екатеринбурга перевела мошенникам более 11 миллионов рублей

Жертвой аферистов стала предпринимательница из Екатеринбурга. Она перевела лжесиловикам и "сотрудникам Центробанка" более 11 миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу, при первом звонке женщина не стала общаться с мужчиной, который представился сотрудником службы безопасности банка. Она положила трубку, поскольку знала о подобных схемах мошенничества.
Однако на следующий день злоумышленники вновь попытались ввести жертву в заблуждение: потерпевшей прислали в мессенджер "сканы", якобы подтверждающие оформление кредита на ее имя, а также фото служебного удостоверения сотрудника одного из силовых ведомств.
В итоге сбитая с толку женщина согласилась следовать указаниям злоумышленников. Она установила на свой смартфон приложение для дистанционного управления им. Но вывести деньги с ее счета подобным образом преступникам не удалось. Тогда гражданку отправили в отделение банка, где она перевела на указанные номера огромную сумму денег. Через день неизвестные вновь связались с обманутой екатеринбурженкой и сообщили об атаке на ее счета уже в другом банке. Тогда женщина поняла, что стала жертвой преступления, и обратилась в полицию.
В настоящее время по факту хищения у потерпевшей более 11 миллионов рублей возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".
Полиция Екатеринбурга просит граждан быть бдительными и не доверять неизвестным, даже если они будут представляться сотрудниками любых силовых структур и госорганов, угрожать уголовным преследованием или списанием средств.
Добавим, что ранее мошенники под видом сотрудников портала Госуслуги атаковали жителей Свердловской области.
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