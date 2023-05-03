В Екатеринбурге появится путеводитель по объектам конструктивизма

В путеводителе будут описаны маршруты по объектам конструктивизма в центре города, на Уралмаше, во Втузгородке и на ВИЗе. Фото: Галина Соловьева

В карте-путеводителе будет описан обзорный маршрут по центру города, который познакомит горожан и гостей Екатеринбурга с уральским авангардом. Издание приурочено к 300-летию города и 100-летию конструктивизма Свердловска.

На карте самые известные жилые и специализированные архитектурные комплексы эпохи первых пятилеток будут изображены в виде пиктограмм. Их детальная прорисовка позволит посмотреть на объекты конструктивизма сверху и оценить геометрию зданий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

В путеводителе также будут описаны маршруты по объектам конструктивизма на Уралмаше, во Втузгородке и на ВИЗе. Тексты-описания помогут разобраться с особенностями архитектурного стиля и спецификой строительства объектов разного типа.

Подробное описание маршрутов и объектов также будет доступно на сайте 300-летия Екатеринбурга.

В Екатеринбурге сохранилось более 200 зданий в стиле конструктивизма: Городок чекистов с гостиницей "Исеть", дом физкультуры "Динамо", Дом связи, Клуб строителей, гостиница "Большой Урал", Белая башня на Уралмаше и многие другие.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что в Свердловской области зарегистрировано 27 новых памятников истории и культуры.