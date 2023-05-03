Фото: Павел Ворожцов

В канун 9 мая в редакцию «ОГ» обратился председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров генерал-майор авиации Юрий Дмитриевич СУДАКОВ. Он выразил желание поздравить свердловчан с одним из самых главных праздников нашей страны – Днем Победы.

«От себя лично и от имени всего коллектива СООО ветеранов, пенсионеров поздравляю всех жителей Свердловской области, а с особенным теплом – ветеранов, с Днем Великой Победы!

Уже 78 лет прошло с того момента, когда над нашей страной прогремела весть о Победе над фашистской Германией. Почти за восемь десятков лет выросло несколько поколений, которые помнят о славных подвигах Героев войны, столь значимой для истории нашей страны!

9 мая – особый праздник. Этот день для всех нас был и остается одним из самых светлых, торжественных и значимых. Это день памяти, почтения, единения поколений, сословий, характеров, день национального единства! В нем вся мощь, вся сила духа и величие простых людей, сплотившихся и отстоявших свою Родину. Благодаря вам, дорогие ветераны, мы не встали на колени перед врагом, а запустили эпоху мирных свершений и побед.

Мы всегда будем помнить о трудных годах Великой Отечественной войны. Память – наш долг перед теми, кто не боялся отдать жизнь, кто был храбрым даже тогда, когда было страшно. Важно не только знать имена погибших, но и захоронить их по традициям, со всеми воинскими почестями.

Праздник победы достался советским бойцам очень высокой ценой. Нет другого, такого же великого дня, отмеченного слезами и кровью многих миллионов людей, как 9 мая. Одновременно эта дата для нас – радостное и светлое событие, благодаря которому мы обладаем правом жить, растить детей, хранить и передавать наши ценности.

Война не возникает сама по себе, розни разжигаются теми, кто стремится к необъятной власти, безответственно и равнодушно относится к интересам и жизни миллионов мирных людей. Наши долг и обязанность – жить и поступать так, чтобы никогда не повторялись такие масштабные трагедии.

Наша армия принесла людям освобождение от нацизма, определила исход Второй мировой войны, дала свободу народам.

К великому сожалению, история стала уроком не для всех. И сейчас наши славные воины спустя поколения повторяют подвиги своих дедов и прадедов. Будем надеяться на благоразумие и пробуждение исторической памяти тех политических лидеров, которые стоят по другую сторону от России.

Дорогие ветераны! Вы пронесли с собой воспоминания о событиях и фактах войны через всю жизнь, судьба каждого из вас важна для нас и наших детей. У кого, как ни у вас, нам учиться жить и побеждать во имя Родины, достойно работать, делать нашу страну сильной и процветающей!

Желаем вам и вашим близким долгих лет жизни, здоровья и благополучия!