Тысячи свердловчан помогают пострадавшим от пожаров поселкам

Свердловчане не остались равнодушными к пострадавшим от пожара жителям. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области жители и организации продолжают оказывать помощь пострадавшим от пожара поселкам, в частности, гуманитарная помощь направляется в Сосьву, где сгорело больше ста домов.

Сбор гуманитарной помощи в регионе объявили сразу после случившегося ЧП. Одним из первых вещи и средства гигиены в Сосьву направил Комплексный центр социального обслуживания Серова.

Сразу к сбору помощи подключились региональные и местные отделения партии "Единая Россия" и Общероссийского народного фронта (ОНФ), организовав общий пункт сбора помощи по адресу: Екатеринбург, Хохрякова, 9. Неравнодушные жители несли продукты питания, одежду, предметы первой необходимости.

Свою лепту в сбор помощи внесли члены регионального отделения Красного Креста. Все желающие могли принести одежду и обувь любых размеров, в том числе для детей, в Дом добровольцев (Екатеринбург, Крылова, 2), который был объявлен единым пунктом сбора помощи. Принимались постельное белье, посуда, предметы личной гигиены, продукты с длительными сроками хранения.

Гуманитарную помощь собрала и отправила в Сосьву Православная служба милосердия Екатеринбургской епархии. Все желающие могли принести вещи в центры гуманитарной помощи в Екатеринбурге по адресам: Фучика, 3 и Кирова, 65.

На помощь в Сосьву были направлены более 200 добровольцев из региональных отделений Народного фронта, "Единой России", Красного Креста, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Православной службы милосердия; среди них были аттестованные спасатели.

Сегодня гуманитарную помощь для погорельцев в Сосьву отправили мусульмане Екатеринбурга. Две грузовые машины в пути лично сопровождает председатель Духовного управления мусульман Свердловской области (Центральный муфтият) Абдуль-Куддус Ашарин.

Также единый сбор средств пострадавшим от пожара свердловчанам открыл благотворительный фонд "Верь и живи!", став основным центром, куда можно направлять средства для погорельцев Свердловской области.

Реквизиты фонда: ИНН: 6678108154, КПП: 667801001, ОГРН: 1206600035180, р/с: 40703810816540000970 в Уральском банке Сбербанка РФ г. Екатеринбурга, к/с: 30101810500000000674, БИК: 046577674.

Напомним, для погорельцев из Сосьвы работают горячие линии.

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