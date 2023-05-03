«Не отступая от принципов»

предоставлено УФК по Свердловской области

В 2023 году контрольно-ревизионные органы Министерства финансов России отмечают свое 100-летие. Датой их создания считается 23 ноября 1923 года, когда в составе Народного комиссариата финансов СССР было образовано Финансово-контрольное управление. В преддверии векового юбилея и Дня Победы «Областная газета» публикует рассказ о судьбе бывшего сотрудника контрольно-ревизионного Управления Минфина РФ в Свердловской области, ветеране Великой Отечественной войны Сергее ЛОБАНОВЕ.

Так смело и настойчиво учился, воевал, трудился и шагал по жизни мудрый руководитель, ветеран контрольно-ревизионных органов Минфина России, ветеран Великой Отечественной войны, замечательный Человек Лобанов Сергей Андреевич.

Сергей Андреевич родился 30 апреля 1924 года в селе Серебрянка Кушвинского района Свердловской области. В 1942 году окончил Серебрянскую среднюю школу № 5. Как рассказывал сам ветеран: 22 июня 1941 года они с друзьями играли в волейбол на спортплощадке возле школы. Именно там молодые люди услышали по радио сообщение о начале войны. Обменялись тут же мнениями, ну что ж, пойдем воевать – защищать Родину! Друзья не прониклись еще всеми ужасами и трудностями войны.

30 августа 1942 года Лобанов С.А. был призван в ряды Красной Армии. После учебы в военном училище воевал на 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Служил в артиллерийских подразделениях. Громил врага с легендарных «Катюш». Какое-то время был комсоргом подразделения.

100-летие со дня образования КРО Минфина России 23 декабря 2022 года издано распоряжение Правительства РФ № 4131-р о проведении в 2023 году мероприятий по празднованию 100-летия со дня образования контрольно-ревизионных органов Минфина России. Во исполнение распоряжения 13 февраля 2023 года под председательством министра финансов РФ А.Г. Силуанова проведено заседание организационного комитета и принят план мероприятий. Государственный финансовый контроль на всем протяжении своего существования играл ключевую роль в защите интересов бюджетной системы, предотвращая нецелевое, неправомерное и неэффективное использование средств бюджета, являясь важной государственной функцией для обеспечения экономической стабильности и устойчивости государства.

Однажды, когда везли боеприпасы на автомашине, попали под авиабомбежку, мотор автомобиля был поражен осколками авиабомбы. И тут же под авиаобстрелом Сергей Андреевич принял самое активное участие в восстановлении мотора. В результате мотор был запущен, бойцы на автомобиле с боеприпасами уехали в безопасную зону.

За этот подвиг Лобанов С.А. был награжден орденом Красной Звезды. За мужество и отвагу на фронтах ВОВ награжден также орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги», медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией» в Великой Отечественной войне.

Демобилизовавшись в 1947 году, он вскоре пришел работать в контрольно-ревизионное Управление Минфина Российской Федерации в Свердловской области и трудился здесь 50 лет, из них 30 лет в должности заместителя руководителя, а с 1993 по 1999 год Лобанов С.А. возглавлял КРУ Минфина России в Свердловской области.

В 2010 году в нашем Управлении был создан Научно-общественный Совет, в состав которого вошли бывшие руководители КРУ: Лобанов Сергей Андреевич и Шипулин Михаил Константинович. Они приходили в Управление не только в дни проведения заседаний, проводили наставническую работу, общаясь с сотрудниками, активно занимаясь общественными делами, участвовали в культурно-массовых мероприятиях.

В мае 2015 года в территориальном управлении Росфиннадзора в Свердловской области была издана самиздатовская книга, посвященная памяти Лобанова С.А. «В сердцах – навечно…». В областном Совете ветеранов войны, труда, гражданской службы, в канун 70-летия Великой Победы, для Лобанова С.А. был получен пригласительный билет на трибуну на парад в честь «Дня Победы», что проходил на площади 1905 года в Екатеринбурге. Он был очень доволен, что поучаствовал в параде в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945.

Фото: предоставлено УФК по Свердловской области

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