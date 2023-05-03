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3 мая 2023, 15:43

В Екатеринбурге зафиксирован новый температурный рекорд мая

Набережная в Екатеринбурге

Сегодня днем в Екатеринбурге зафиксировали температуру в +27 градусов. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге обновлен суточный рекорд максимальной температуры для 3 мая. Сегодня городские метеостанции зафиксировали 27 градусов тепла.

Ранее приближенная к данному значению температура наблюдалась в Екатеринбурге 96 лет назад. 3 мая 1927 года синоптики отметили значение в +26.1 градуса по Цельсию, сообщает telegram-канал "Погода в Екатеринбурге".

По данным синоптиков Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 3 по 7 мая на юге Свердловской области ожидается аномально жаркая погода. Температура воздуха прогнозируется выше климатической нормы более чем на 7 градусов.

Напомним, синоптики объявили высокую пожарную опасность в Свердловской области на два дня.

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Областная газета Свердловской области

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