И обретет покой герой

Личные вещи сержанта Павла Плотникова передали родственникам. Фото: Полина Зиновьева

Место гибели уроженца Алтая сержанта Павла ПЛОТНИКОВА было обнаружено волгоградским поисковым отрядом «Офицеры» на полях сражений Великой Отечественной войны вблизи деревни Верхняя Ельшанка. Его родных после долгих поисков нашли в Екатеринбурге. Вчера на Нижне-Исетском кладбище прошла торжественная церемония перезахоронения.

Останки сержанта 35-ой гвардейской дивизии Павла Плотникова по просьбе родственников захоронили на Нижне-Исетском кладбище Екатеринбурга. Фото: Полина Зиновьева

Останки двух красноармейцев были обнаружены в прошлом году во время раскопок на местах боевых сражений под Сталинградом (ныне Волгоград) в засыпанном окопе. Красноармейцы погибли от множественных осколочных ранений. У одного из них сохранились личные вещи: опасная бритва, две монеты, саперная лопатка и заветный солдатский медальон. Капсула была закручена плотно, бумажный вкладыш с данными бойца не истлел.

«Плотников Павел Владимирович, 1909 года рождения. Место рождения: Алтайский край, Усть-Пристанский район, село Усть-Журавлиха. Сержант 35-ой гвардейской дивизии», – было указано во вкладыше.

81 год Павел Плотников считался без вести пропавшим. Теперь благодаря поисковикам известно, что он погиб в бою в начале сентября 1942 года на подступах к Верхней Ельшанке под Сталинградом.

Поиски родственников начали на Алтае. Там в годы войны жила его семья: жена Прасковья Петровна и три дочери – Анна, Валентина и Ольга. После они разъехались по стране. Но о судьбе отца и мужа пытались узнать все эти годы. Информацию от поисковиков об обнаружении места гибели Павла Плотникова увидела на алтайских сайтах правнучка красноармейца Татьяна Осипова, живущая ныне в Екатеринбурге. Здесь же живут и другие его родственники – внучки и правнучки. По их просьбе останки похоронили рядом с могилами родных.

Антонина Михайловна Устьянцева благодарна поисковикам: 81 год её дед числился пропавшим без вести. Фото: Полина Зиновьева

«Мы ничего не знали о нем. Было только одно письмо от него, вот с этой фотографией в форме. Больше писем не было. Постоянно посылали запросы на поиск. Один раз сообщили, что, мол, эшелон попал под бомбежку, а он пропал без вести. Мы очень рады, что узнали о его судьбе. Рады, что прах его упокоился», – рассказала внучка Антонина Михайловна Устьянцева.

3 мая на торжественной церемонии перезахоронения присутствовали родственники бойца, представители поисковых отрядов Свердловской областной общественной молодежной организации «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение», а также представители властей Екатеринбурга.

Собравшиеся почтили память сержанта Павла Плотникова минутой молчания. Воинский почетный караул дал оружейный салют. Флаг Российской Федерации, которым был накрыт гроб, торжественно был свернут и передан родственникам, также им вручили личные вещи Павла Плотникова, в том числе его медальон.

Флаг Российской Федерации, которым был накрыт гроб русского воина, торжественно был свернут и передан родственникам. Фото: Полина Зиновьева