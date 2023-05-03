На Средний Урал прибыл «Эшелон Победы»

Ретропоезд создает атмосферу, царившую на вокзалах Советского Союза в мае 1945 года. Фото: Галина Соловьёва.

Вчера жители Нижнего Тагила и Каменска-Уральского первыми из свердловчан встретили один из символов окончания Великой Отечественной войны – «Эшелон Победы». В ближайшие дни ретропоезд побывает еще в нескольких городах области.

В составе эшелона солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, аптека-перевязочная, вагон-кухня и даже вагон-электростанция.

На открытых железнодорожных платформах выставлены образцы исторической военной техники: легендарный танк Т-34, пушка М-42, реактивная установка «Катюша», автомобиль ГАЗ-67. В экспозиции, демонстрирующей эвакуацию промышленных предприятий с запада страны на Урал, представлены станки довоенного и военного времени.

Во время стоянки поезда на станциях все желающие смогут зайти внутрь, осмотреть вагоны, послушать рассказ экскурсоводов, сделать памятные фото.

В городах, где будет организована торжественная встреча ретропоезда, пройдут митинги и концерты. Историческая реконструкция позволит воссоздать атмосферу мая 1945 года, когда на вокзалах страны со слезами, улыбками и цветами под звуки оркестра встречали «поезда Победы».