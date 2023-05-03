В параде Победы в Нижнем Тагиле примет участие раритетный танк Уралвагонзавода

В Нижнем Тагиле в параде Победы примет участие танк Т-34-85. Фото: пресс-служба УВЗ

Более 20 раритетных танков Т-З4 и самоходных артиллерийских установок концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ) по традиции будут участвовать 9 мая в парадах Победы в Нижнем Тагиле, Челябинске и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Содержание более 20 единиц раритетной техники является не только социальной ответственностью АО "Уралвагонзавод", но и вкладом концерна в формирование военно-патриотического воспитания", — отметил директор по особым поручениям УВЗ Игорь Мешков.

В Нижнем Тагиле в параде Победы примет участие танк Т‑34‑85. Он сошел с конвейера Уральского танкового завода № 183 (сейчас Уралвагонзавод) в 1945 году и не успел принять участие в боевых действиях, остался на предприятии в память о трудовом подвиге заводчан в годы Великой Отечественной войны. Сейчас танк стоит в музее бронетанковой техники УВЗ.

Напомним, в Екатеринбурге утверждена программа празднования Дня Победы.