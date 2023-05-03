Сосьва сплотила

В Таежном оперативно разгружают машину с гуманитарной помощью. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Жители сгоревшего поселка помимо всеобъемлющей помощи со стороны государства получают большую поддержку от жителей других муниципалитетов и даже регионов, рассказала вчера Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна МЕРЗЛЯКОВА. Помогают промышленные предприятия, торговые центры, общественные и религиозные организации и просто неравнодушные люди.

В Сосьву нескончаемым потоком идут гуманитарные грузы, говорит Татьяна Мерзлякова, побывавшая там в минувшие выходные. Люди везут вещи, лекарства, продукты, технику. Кто-то на общественном транспорте, кто-то – на личных авто. Местное управление культуры принимает гостей и выдает всё необходимое погорельцам.

– Смотрим – машина с санкт-петербургскими номерами. Водитель говорит: «Зафиксируйте, здесь товары на 75 тысяч рублей». Развернулся и уехал, даже не назвав себя. Из Пермского края тоже приезжали, – привела пример Татьяна Мерзлякова.

Омбудсмен отметила, что благодаря народной поддержке большинство пострадавших сосьвинцев решили не уезжать из поселка. Жители поселка чувствуют заботу и благодарны всем, кто откликнулся на беду.

Отдельно Татьяна Георгиевна поблагодарила свердловских журналистов.

– На первом месте для вас стояла не сенсация, а что и как меняется в поселке, и это сильно поддерживало людей, – сказала омбудсмен.

Татьяна Мерзлякова (в центре) побывала в Сосьве первого мая. Фото: из личного архива Татьяны Мерзляковой

От подушек до плова

Как выяснила «ОГ», одними из первых Сосьве стали помогать региональные общественные объединения и представители различных конфессий. Православная Служба милосердия в Екатеринбурге сразу же после пожара объявила сбор гуманитарной помощи пострадавшим и уже отправила в северный поселок забитый доверху мини-фургон. Сейчас Служба готовит пятитонную фуру с одеждой, средствами гигиены, продуктами. В ближайшие дни она выедет в поселок.

– За пять дней жители города привезли настолько много вещей, что они уже не помещаются на складе. Поток желающих помочь не прекращается. Спасибо всем за добрые сердца! – сказала Дарья Балдина, руководитель гуманитарного центра «Успенский» на улице Кирова, 65.

Екатеринбургские мусульмане собрали гуманитарный груз для пострадавших в мечетях на Артинской, 25 и Бажова, 219 в. Вчера две фуры в сопровождении председателя Духовного управления мусульман Свердловской области (Центральный муфтият) Абдуль-Куддус Ашарина выехали в Сосьву. В машинах – постельное белье и фрукты для детей – мандарины, яблоки, виноград. Заправку транспорта тоже обеспечили благотворители.

– На месте буду общаться с людьми, узнаю, чем еще необходимо помочь, – рассказал «ОГ» Абдуль-Куддус Ашарин.

Екатеринбургские мусульмане загружают в фуру овощи и фрукты. «Хотим побаловать детей в Сосьве», – говорят они. Фото: Павел Ворожцов

Мусульмане Серова отправили сосьвинцам огромный казан с пловом, рассчитанный на 300 порций. Как сообщил портал «СеровГлобус», его привезли в поселок из городской мечети. Пловом и лепешками угощали всех желающих. Серовчане также передали погорельцам продукты и деньги.

К сбору гуманитарной помощи подключилось региональное отделение Российского Красного Креста. В Сосьву выезжала председатель отделения Ирина Лёвина. Она доставила комплекты постельного белья и гигиенические наборы – зубную пасту, щетки, мыло, шампунь, стиральный порошок. Не остался равнодушным Фонд Святой Екатерины, закупивший и передавший сосьвинцам садовый инвентарь для посадки картофеля и других огородных дел.

«Пройти мимо не могли»

Помогают жителям Сосьвы и муниципалитеты. В том числе рабочими руками. Как сообщил глава Краснотурьинска Александр Устинов, студенты и преподаватели городского индустриального колледжа расчистили часть улиц поселка от руин, а промышленные предприятия обеспечили их транспортом. Трудовой десант работал второго мая – практически целый день. В ближайшее время краснотурьинская молодежь планирует новую поездку.

В Каменске-Уральском на пожертвования жителей гуманитарный центр «Забота» приобрел детское питание и подгузники. Их уже доставили в Сосьву. Сейчас идет сбор вещей, постельного белья, одеял и подушек.

– Приходят люди самого разного возраста. Одни приносят вещи, другие деньги. Отзывчивых людей очень много, – отмечает член Общественной палаты города Любовь Бурко.

В Нижнем Тагиле сбор гуманитарной помощи для сосьвинцев организовал педагог школы № 100 Андрей Рямов. Мужчина сам родом из Сосьвы, несколько лет назад переехал в Тагил.

– Пройти мимо беды земляков не мог. Это моя родина, здесь я прожил 22 года. В поселке сейчас вся семья живет: мама, папа, брат, сестра. Их не коснулся пожар, слава богу, но они тоже пережили ужас, страх, сидели на чемоданах с вещами, деньгами, документами. Я собирался сам к ним выезжать, но трассы были перекрыты, туда не пускали, – рассказал Андрей.

На призыв учителя откликнулись руководители других тагильских школ. Сбор гуманитарной помощи был организован в помещении частного дома, где проживает сам Андрей. В минувшее воскресенье машина с собранными медикаментами, кухонной утварью, консервами и крупами, постельным бельем уехала в Сосьву.

Серовская школа-интернат помогла сосьвинской семье Якимовых, лишившейся дома из-за пожара. Дети этой семьи – Диана и Карина учатся в филиале школы в селе Романово. Педагоги собрали 60 тысяч рублей и на эти деньги купили новый холодильник, посуду, печь, наборы ложек-вилок, разделочные доски, кастрюли и даже большие баллоны с водой.

– Семья Якимовых сумела снять на полгода домик в Сосьве, и им, конечно, понадобится многое для хозяйства. Мы сразу же решили помочь. Девочки поедут домой пятого мая, и мы купим семье продукты, – отметила директор школы-интерната Светлана Ахмедзянова.