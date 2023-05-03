Равнение на караул

Акция проводится ежегодно в преддверии Дня Победы. Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбурге стартовала патриотическая акция «Пост № 1», посвященная победе в Великой Отечественной войне. До 9 Мая воспитанники патриотических отрядов из более чем 20 свердловских муниципалитетов будут нести Вахту Памяти на площади Коммунаров у Вечного огня. Каждая группа почетного караула из 4 человек стоит 20 минут, затем ее сменяет следующий состав.

Акцию «Пост № 1» Свердловская областная ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» проводит ежегодно. В преддверии Дня Победы учащиеся свердловских школ с 10:00 до 16:00 несут караул у Вечного огня в Екатеринбурге.

«Привлечено более пятисот ребят, которые отличились в спорте, труде, учебе, творчестве, общественной и добровольческой деятельности. Мы проводим эту акцию на площади Уральских коммунаров потому, что отсюда на фронт уходили наши предки. Сюда привезена земля с полей боевых сражений», – рассказала руководитель акции «Пост № 1» Снежана Дудина.

Караул выставлен с 24 апреля по 9 мая у мемориала «Вечный огонь» в Екатеринбурге. Фото: Полина Зиновьева

В акции принимают участие школьники со всей Свердловской области: из крупных и малых городов, поселков и сел. В основном это ученики 6–7 классов и старше. Большинство ребят говорят, что испытывают чувство гордости, находясь в карауле.

«Ребята сами идут с удовольствием. Кого не берешь – расстраиваются до слез. Но это пятиклассники в основном, им еще по возрасту рано. Мы уже десятый год участвуем в акции. У нас есть постоянная строевая подготовка. Но пост номер один – это особый случай. Большая ответственность, поэтому проводим дополнительные тренировки», – рассказал руководитель кадетских классов школы № 1 Ревды Евгений Пылаев.

Участие в акции «Пост№1» – большая ответственность: ребята проходили дополнительные тренировки по строевой подготовке. Фото: Полина Зиновьева

В карауле стоят четверо, из них двое – с автоматами (учебными). Смены по 20 минут. Но разводящий контролирует самочувствие постовых: все-таки в жару стоять по стойке смирно ребенку может быть тяжеловато. Караульное помещение, где ребята могут отдохнуть между сменами, находится во Дворце Молодежи. Туда смену сопровождает начальник караула. В общем, все по-настоящему.

«Стоим по 20 минут несколько раз в день. Я по должности – разводящий. Каждые пять минут обхожу караульных, чтобы проверить их физическое состояние. Происшествий не было. Мы тренировались заранее», – рассказал ученик кадетского класса школы № 1 Ревды Арсель Хусаенов.

Смена караула происходит каждые 20 минут. Фото: Полина Зиновьева

«Участвую в акции шестой год. В прошлом году окончил школу, учусь в Железнодорожном техникуме и продолжаю заниматься в клубе. Теперь я в должности начальника караула. Сопровождаю смену от караульного помещения до поста. Все-таки ребята идут, пусть с учебным, но оружием. Прецедентов не было, люди реагируют адекватно», – пояснил начкар, представитель военно-патриотического десантного клуба «Сокол» Компрессорного микрорайона Екатеринбурга Владислав Давлятшин.

К караулу часто подходят простые прохожие, интересуются акцией, фотографируются. Приходят и целенаправленно. В частности, приводят детей из школ и детских садов. Дети читают стихи, учителя и воспитатели рассказывают о Великой Отечественной войне и подвиге нашего народа.

В акции «Пост №1» принимают участие воспитанники 28 патриотических отрядов из более чем 20 муниципальных образований Свердловской области. Фото: Полина Зиновьева