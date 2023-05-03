В Свердловской области ожидается шквалистый ветер

На Среднем Урале ожидается ветер с порывами до 27 м/с. Фото: Полина Зиновьева

На Среднем Урале в ближайшие часы 3 мая, ночью и днем 4 мая ожидается очень сильный ветер до 27 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области со ссылкой на прогноз синоптиков.

Во время сильного ветра свердловчанам следует соблюдать несколько правил:

если сильный ветер застал вас на улице, необходимо держаться подальше от легких построек, строящихся или ремонтируемых зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, рек, озер и промышленных объектов;

в здании при сильном ветре важно закрыть все окна и двери, не пользоваться открытым огнем, по возможности отключить электроприборы;

автовладельцам во время движения нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, не следует парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных щитов.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи надо сообщать по телефонам 101 или 112.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге зафиксирован новый температурный рекорд мая.

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