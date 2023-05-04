Темы дня

Общество
4 мая 2023, 09:38

Уральский космонавт Сергей Прокопьев вместе с коллегой Дмитрием Петелиным совершили выход в открытый космос

Космонавт в открытом космосе

В открытом космосе Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин подготовили шлюзовую камеру к переносу. Фото: пресс-служба Госкорпорации "Роскосмос"

Сегодня в 6:11 по московскому времени космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин закрыли выходной люк малого исследовательского модуля "Поиск". Их работа в открытом космосе длилась 7 часов 11 минут.

За это время космонавты подготовили шлюзовую камеру к переносу: расстыковали кабели связи с малым исследовательским модулем "Рассвет", сняли чехол экранно-вакуумной теплоизоляции со стыковочного агрегата шлюзовой камеры, провели другие работы. Об этом сообщает пресс-служба Госкорпорации "Роскосмос".

Затем Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин наблюдали за действиями своего коллеги Андрея Федяева, который при помощи дистанционного манипулятора перенес шлюзовую камеру и пристыковал ее к многоцелевому лабораторному модулю "Наука". Далее уральский космонавт с напарником подключили кабели между шлюзовой камерой и "Наукой".

Это был 67-й российский (57-й плановый) выход в открытый космос в рамках проекта МКС и второй в 2023 году. Для Сергея Прокопьева он стал пятым выходом в космической карьере.

Фото: пресс-служба Госкорпорации "Роскосмос"

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что уральский космонавт Сергей Прокопьев и его коллега Дмитрий Петелин выйдут в открытый космос.

Еще по теме:

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.05.2023, 12:22 / Общество
На федеральные гранты на благоустройство городских пространств претендуют 15 свердловских муниципалитетов
04.05.2023, 11:29 / Общество
Смог накроет Свердловскую область на 4 дня
04.05.2023, 11:11 / Общество
В Свердловской области создан дрон для работы в зоне СВО
04.05.2023, 10:16 / Общество
Дети добровольцев — участников СВО получат приоритет при зачислении в детсады и школы
04.05.2023, 09:38 / Общество
Уральский космонавт Сергей Прокопьев вместе с коллегой Дмитрием Петелиным совершили выход в открытый космос