Уральский космонавт Сергей Прокопьев вместе с коллегой Дмитрием Петелиным совершили выход в открытый космос

В открытом космосе Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин подготовили шлюзовую камеру к переносу. Фото: пресс-служба Госкорпорации "Роскосмос"

Сегодня в 6:11 по московскому времени космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин закрыли выходной люк малого исследовательского модуля "Поиск". Их работа в открытом космосе длилась 7 часов 11 минут.

За это время космонавты подготовили шлюзовую камеру к переносу: расстыковали кабели связи с малым исследовательским модулем "Рассвет", сняли чехол экранно-вакуумной теплоизоляции со стыковочного агрегата шлюзовой камеры, провели другие работы. Об этом сообщает пресс-служба Госкорпорации "Роскосмос".

Затем Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин наблюдали за действиями своего коллеги Андрея Федяева, который при помощи дистанционного манипулятора перенес шлюзовую камеру и пристыковал ее к многоцелевому лабораторному модулю "Наука". Далее уральский космонавт с напарником подключили кабели между шлюзовой камерой и "Наукой".

Это был 67-й российский (57-й плановый) выход в открытый космос в рамках проекта МКС и второй в 2023 году. Для Сергея Прокопьева он стал пятым выходом в космической карьере.

Фото: пресс-служба Госкорпорации "Роскосмос"

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что уральский космонавт Сергей Прокопьев и его коллега Дмитрий Петелин выйдут в открытый космос.

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