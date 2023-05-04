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Общество
4 мая 2023, 12:22

На федеральные гранты на благоустройство городских пространств претендуют 15 свердловских муниципалитетов

Проект благоустройства в Первоуральске

Победители в категории "исторические поселения" получат на развитие своих территорий от 70 миллионов рублей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области завершился региональный этап Всероссийского конкурса на лучший проект благоустройства в малых городах и исторических поселениях. По решению межведомственной комиссии по реализации национального проекта "Жилье и городская среда" на федеральном уровне регион представят 15 муниципалитетов.

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, регион с 2018 года постоянно участвует во Всероссийском конкурсе. Благодаря победам в нем из федерального бюджета дополнительно привлекаются десятки миллионов рублей.

"За счет этих средств у городов-победителей появляются новые возможности для воплощения в жизнь востребованных у людей и по-настоящему уникальных проектов. Поэтому с каждым годом количество заявителей на конкурс стабильно растет, и я уверен, в текущем году, как и прежде, наши территории обязательно будут в числе лидеров. Муниципалитеты сделали для этого все и достойны победы", — приводит департамент информационной политики Свердловской области слова Николая Смирнова.

Проект парка "Авиатор" в Арамиле. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

По результатам рассмотрения конкурсных заявок борьбу за выход в финал Всероссийского конкурса продолжат:

  • Первоуральск с проектом набережной Нижне-Шайтанского пруда "Берег новой культуры";
  • Красноуфимск с проектом благоустройства набережной реки Уфа;
  • Ирбит с проектом развития центрального городского парка;
  • Верхотурье с проектом комплексного благоустройства набережной пруда Калачик и улицы Малышева;
  • Арамиль с проектом парка "Авиатор";
  • Верхняя Пышма — бульвар по Успенскому проспекту;
  • Верхняя Салда — набережная металлургов;
  • Богданович — площадь Мира;
  • Заречный — пешеходная зона к экопарку "Заречный";
  • Красноуральск — улица Ленина с примыкающими территориями;
  • Североуральск — Лиственничная аллея;
  • Верхняя Тура — прогулочный маршрут от центральной площади до парка Победы;
  • Волчанск — набережная по улице Волчанской;
  • Дегтярск — территория в границах улиц Цветников, Клубной и плотины;
  • Талица — парк "Талица — сад творчества".
Проект благоустройства набережной реки Уфа в Красноуфимске. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В рамках Всероссийского конкурса проектов благоустройства победители в категории "исторические поселения" получают на развитие своих территорий от 70 миллионов рублей, а малые города в зависимости от численности жителей — от 70 до 100 миллионов рублей.

По предварительным данным, победители этого года будут объявлены до 1 сентября.

Как сообщил Николай Смирнов, Первоуральск, Верхняя Пышма, Богданович, Заречный, Верхняя Тура, Волчанск, Дегтярск и Верхотурье также участвуют во Всероссийском рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий и дизайн‑проектов благоустройства — 2024. Голосование организовано в рамках инициированного Президентом России Владимиром Путиным нацпроекта "Жилье и городская среда" и продлится до 31 мая включительно.

По данным на 11:00 4 мая, в голосовании приняли участие уже около 440 тысяч уральцев.

Проголосовать может каждый житель старше 14 лет. Сделать это можно на единой онлайн-платформе либо на портале Госуслуги в разделе "Общественное голосование". Также в населенных пунктах региона в крупных торговых центрах, парках, скверах и других местах массового пребывания людей работают более 2 700 добровольцев, которые помогут проголосовать за общественную территорию.

Проект развития центрального городского парка Ирбита. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, ранее парк культуры и отдыха Богдановича стал одним из лучших среди проектов благоустройства в России.

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Областная газета Свердловской области

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