На федеральные гранты на благоустройство городских пространств претендуют 15 свердловских муниципалитетов

В Свердловской области завершился региональный этап Всероссийского конкурса на лучший проект благоустройства в малых городах и исторических поселениях. По решению межведомственной комиссии по реализации национального проекта "Жилье и городская среда" на федеральном уровне регион представят 15 муниципалитетов.
По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, регион с 2018 года постоянно участвует во Всероссийском конкурсе. Благодаря победам в нем из федерального бюджета дополнительно привлекаются десятки миллионов рублей.
"За счет этих средств у городов-победителей появляются новые возможности для воплощения в жизнь востребованных у людей и по-настоящему уникальных проектов. Поэтому с каждым годом количество заявителей на конкурс стабильно растет, и я уверен, в текущем году, как и прежде, наши территории обязательно будут в числе лидеров. Муниципалитеты сделали для этого все и достойны победы", — приводит департамент информационной политики Свердловской области слова Николая Смирнова.
По результатам рассмотрения конкурсных заявок борьбу за выход в финал Всероссийского конкурса продолжат:
- Первоуральск с проектом набережной Нижне-Шайтанского пруда "Берег новой культуры";
- Красноуфимск с проектом благоустройства набережной реки Уфа;
- Ирбит с проектом развития центрального городского парка;
- Верхотурье с проектом комплексного благоустройства набережной пруда Калачик и улицы Малышева;
- Арамиль с проектом парка "Авиатор";
- Верхняя Пышма — бульвар по Успенскому проспекту;
- Верхняя Салда — набережная металлургов;
- Богданович — площадь Мира;
- Заречный — пешеходная зона к экопарку "Заречный";
- Красноуральск — улица Ленина с примыкающими территориями;
- Североуральск — Лиственничная аллея;
- Верхняя Тура — прогулочный маршрут от центральной площади до парка Победы;
- Волчанск — набережная по улице Волчанской;
- Дегтярск — территория в границах улиц Цветников, Клубной и плотины;
- Талица — парк "Талица — сад творчества".
В рамках Всероссийского конкурса проектов благоустройства победители в категории "исторические поселения" получают на развитие своих территорий от 70 миллионов рублей, а малые города в зависимости от численности жителей — от 70 до 100 миллионов рублей.
По предварительным данным, победители этого года будут объявлены до 1 сентября.
Как сообщил Николай Смирнов, Первоуральск, Верхняя Пышма, Богданович, Заречный, Верхняя Тура, Волчанск, Дегтярск и Верхотурье также участвуют во Всероссийском рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий и дизайн‑проектов благоустройства — 2024. Голосование организовано в рамках инициированного Президентом России Владимиром Путиным нацпроекта "Жилье и городская среда" и продлится до 31 мая включительно.
По данным на 11:00 4 мая, в голосовании приняли участие уже около 440 тысяч уральцев.
Проголосовать может каждый житель старше 14 лет. Сделать это можно на единой онлайн-платформе либо на портале Госуслуги в разделе "Общественное голосование". Также в населенных пунктах региона в крупных торговых центрах, парках, скверах и других местах массового пребывания людей работают более 2 700 добровольцев, которые помогут проголосовать за общественную территорию.
Напомним, ранее парк культуры и отдыха Богдановича стал одним из лучших среди проектов благоустройства в России.
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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».