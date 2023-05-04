Пенсии по графику получают владельцы сгоревших домов в Свердловской области

Выплаты производятся в привычные для граждан даты. Фото: Владимир Мартьянов

Почта России приступила к доставке пенсий и социальных пособий свердловчанам. Выплаты в срок получают жители населенных пунктов, которые пострадали от пожаров, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Сегодня пенсии планируют доставить 132 жителям Сосьвы, среди них есть погорельцы. Без сбоев ведется работа в других территориях региона.

"Несмотря на чрезвычайную ситуацию, мы придерживаемся графика. Добавлю, что для обслуживания новых клиентов мы наняли трех сотрудников. И почтальоны отлично справляются", — рассказала руководитель сосьвинского отделения почтовой связи Ольга Борисова.

Жителям, потерявших жилье в пожаре, необходимо обратиться в почтовое отделение в Сосьве и договориться об удобном способе получения средств. Для этого необходимо написать заявление, указав фактический адрес проживания, а также номер личного телефона.

Одними из первых в Сосьве пенсию получили Ольга Тарковская и ее пожилая мама.

"Сегодня мне впервые принесла пенсию Почта России. Я была спокойна, так как по роду своей деятельности имела дело с этой организацией. Моя старенькая мама переживала, но пенсию принесли в срок и даже в привычное время. Теперь расскажет всем своим подругам о том, что почта обслуживает качественно", — рассказала пенсионерка.

Напомним, в марте Госдума РФ приняла федеральный закон, в рамках которого право по доставке пенсий и пособий наличным средствами закрепляется исключительно за Почтой России. Ее представители подробно информируют пенсионеров об изменениях. Люди по-прежнему будут получать пенсии дома, только приносить их будут сотрудники почты. Также при желании получить средства жители могут через кассу почтового отделения или оформить перечисления на банковские карты.

Выплаты производятся в привычные для граждан даты. В мае пенсии доставят с 4 мая по 20 мая включительно, компенсации за услуги ЖКХ — по 24 мая.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству региона помочь Социальному фонду России и Почте России перейти на новый порядок доставки пенсий и пособий.

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