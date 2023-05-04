В Екатеринбурге полицейские раскрыли уголовное дело о хищении цветмета на 36 миллионов рублей

Для совершения преступлений подозреваемые приобретали грузовые автомобили с полуприцепами. Фото предоставлено Валерием Горелых

Сотрудники полиции из подразделения уголовного розыска свердловского главка МВД совместно с коллегами из УМВД Екатеринбурга выявили и задержали екатеринбуржца и двух жителей республики Башкортостан. Они подозреваются в хищении цветных металлов на сумму 36 млн рублей.

Обвиняемые, действуя в составе организованной группы, обманывали водителей и сотрудников фирм грузоперевозчиков, похищали цветные металлы: медную катанку, медную проволоку и кабель. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, для совершения преступлений подозреваемые приобретали грузовые автомобили с полуприцепами. Хищения происходили на территориях Свердловской области и Пермского края. Раскрыть преступление удалось благодаря слаженной оперативно-следственной работе и анализу информационной системы видеонаблюдения.

"Уголовное дело расследовалось 12 месяцев под руководством майора юстиции Ивана Филькина. Материалы дела составляют 20 томов. Сыщикам удалось найти и изъять похищенного цветмета на общую сумму порядка 18 млн рублей", — рассказал Валерий Горелых.

По его словам, трое фигурантов уже имеют судимости за аналогичные преступления.

Свою вину они признали частично. Дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Задержанные обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Напомним, ранее свердловские полицейские в Москве задержали телефонного мошенника.

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