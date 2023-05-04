Уралуправтодор предупредил водителей о пробках на трассе Пермь — Екатеринбург

Работы идут на отрезке длиной более 100 километров. Фото: скрин интерактивной карты

При планировании поездок в сторону Перми необходимо учитывать возрастающую в праздники интенсивность движения. Уралуправтодор призвал заранее изучить пути объезда или воспользоваться железнодорожным транспортом, а также сверяться с интерактивными картами.

Напомним, что в Свердловской области на трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург продолжается капитальный ремонт. Работы идут на отрезке длиной более 100 километров (с 187-го км в Ачитском городском округе до 326-го км возле Первоуральска).

В предстоящие праздничные дни будут действовать следующие ограничения:

на 200-м км ведется ремонт путепровода через железнодорожные пути, организовано реверсивное движение;

на промежутке 221–223-й км ремонтируют проезжую часть, организовано реверсивное движение с помощью светофора;

на 218-м км ремонтируют мост через реку Тюш, организовано движение в объезд с ограничением скорости 20 км/ч;

на 231-м км — ремонт моста через реку Пут, организовано реверсивное движение;

на участке 240–241-й км и на 280-м км идут дорожные работы, движение осуществляется по временным объездам, действует ограничение скорости 50 км/ч.

С дорожной ситуацией можно сверяться по карте.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что информация об ограничениях на Пермском тракте стала доступна на карте.

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