В России могут появиться штрафы за нарушения при использовании биометрических данных

Закон призван остановить распространение персональных данных граждан коммерческими организациями. Фото: Алексей Кунилов

Законопроект об административной ответственности за нарушения при использовании биометрических данных граждан внесли председатель Государственной думы Вячеслав Володин и руководители всех парламентских фракций. Штрафы для юридических лиц будут достигать 700 000 рублей.

Согласно законопроекту, штраф для граждан составит от 6 000 до 10 000 рублей, для должностных лиц — от 100 000 до 300 000 рублей, для юридических лиц — от 300 000 до 700 000 рублей. За повторное нарушение максимальный штраф для должностных лиц составит до 500 000 рублей, для ИП — до миллиона, для юрлиц — до полутора миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной думы.

Такие же размеры штрафов будут установлены за незаконную обработку персональных данных.

Отметим, что в декабре 2022 года Госдума приняла закон о защите биометрических данных россиян. Ранее Вячеслав Володин отмечал, что закон призван остановить распространение личной информации коммерческими организациями и обеспечить ее государственную защиту.

Напомним, ранее Госдумой был принят закон о единой биометрической системе в России.