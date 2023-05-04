Игорь Володин организовал концерт к 9 мая

Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской Думы

Мероприятие прошло в Уральском центре народного искусства имени Е.П. Родыгина. В концертном зале разместились более 1000 гостей. Среди приглашенных были ветераны, труженики тыла, дети войны, активисты общественных организаций Орджоникидзевского района.

«Обычно накануне Дня Победы я организовываю митинг-концерт у мемориала фронтовым бригадам, труженикам тыла и детям войны. Этой акции уже 8 лет. В этом году по соображениям безопасности мероприятие перенесли на концертную площадку.

В Екатеринбург (ранее – Свердловск) в годы войны было эвакуировано большое количество предприятий. Рабочие приближали Победу как могли. Именно поэтому появился в том числе и Уральский Добровольческий танковый корпус. Мы чтим подвиг ветеранов и тружеников тыла», – рассказал Игорь Володин.

Со сцены участников торжества приветствовали Председатель городской Думы Игорь Володин и депутаты Любовь Боркова, Тимофей Жуков, Владимир Стругов.

«Представителей старшего поколения я хочу поблагодарить за сегодняшний день, за страну, за всю ее непростую историю и особенно за то, что вы воспитали достойных сынов, которые сейчас достойно сражаются с врагом. Победа обязательно будет за нами – мы обещаем! И будем стараться, даже если будет трудно. Низкий поклон вам. Пожалуйста, сохраняйте свое здоровье. С Днем Великой Победы!» – обратился к собравшимся депутат, участник специальной военной операции Тимофей Жуков.

С поздравлением также выступили глава администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко, Почетный гражданин Свердловской области, скульптор Константин Грюнберг. К теплым словам присоединились руководители районных профсоюзных, ветеранских и общественных организаций.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской Думы

«Поздравляю от имени оставшихся ветеранов войны Орджоникидзевского района. Двадцать лет назад нас приходило на парад двадцать человек, сейчас нас осталось трое. Я хочу поздравить с годовщиной Победы и пожелать всем здоровья, счастья, любви и всего хорошего! Нас никогда еще никто не побеждал, и мы победим!» – выступил ветеран Великой Отечественной войны Владимир Бочкарев.

В память о подвиге в борьбе против нацизма со сцены звучали песни военных лет. Перед зрителями выступили детские и взрослые танцевальные коллективы.

После завершения концерта гостей праздника угостили солдатской кашей.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской Думы

Любовь Боркова: «Традиционно накануне великого священного праздника – Дня Победы – в Орджоникидзевском районе проводятся встречи ветеранов и тех, кто ковал Победу в тылу. К станкам вставали даже молодые и юные ребята. Не было бы тыла – не было бы победы»

Владимир Стругов отметил, что 9 мая – это главный праздник в нашей стране.