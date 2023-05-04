В Свердловской области в новом сезоне будут отремонтированы 208 километров региональных дорог

Актуализированы пятилетние региональные программы дорожной деятельности. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В первых числах мая в регионе начались дорожные работы. В новом сезоне будут отремонтированы 208 километров региональных дорог. Это на 14% больше, чем в 2022 году. Больше половины от этого объема будет приведено в нормативное состояние благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги".

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова, предстоит построить, реконструировать и отремонтировать 121 километр региональных автомобильных дорог в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные качественные дороги".

"По поручению губернатора Евгения Куйвашева мы продолжаем уделять особое внимание состоянию мостов и путепроводов. В этом году нам необходимо привести в порядок 11 таких объектов, расположенных на региональных дорогах. В Екатеринбурге по нацпроекту отремонтируют 19 участков улиц протяженностью 18,8 километра и обновят светофоры на 27 перекрестках, а в Нижнем Тагиле — 5 участков улиц протяженностью 5,4 километра", — сообщил Василий Старков.

По поручению Евгения Куйвашева будут приведены в порядок участки дорог в населенных пунктах Косья, Ис, Савина Горка, Таборы, Бродово, Часовая, о ремонте которых просили жители, сообщает департамент информационной политики региона.

Большое внимание будет уделено ремонту дорог, которые пользуются наибольшим транспортным спросом, входят в популярные туристические маршруты, соединяют точки экономического роста, административные центры с соседними регионами.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Перед началом дорожного сезона на научно-практической конференции Федерального дорожного агентства "Эффективные подходы к реализации дорожной деятельности на территории субъектов Российской Федерации" были актуализированы пятилетние региональные программы дорожной деятельности. Согласно им, в эксплуатацию планируется ввести третий пусковой комплекс Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД).

Напомним, в прошлом году в присутствии президента России Владимира Путина и губернатора Евгения Куйвашева на новом участке открылось сквозное движение, но строительные работы продолжились. Также закончатся работы по реконструкции участка ЕКАД Семь Ключей — Большой Исток вместе со съездами на Тюменский тракт. Это позволит разгрузить движение на кольцевой автодороге.

На Режевском тракте идут работы на трех объектах нацпроекта "Безопасные качественные дороги". На 127-м километре строится путепровод через железную дорогу, реконструируется путепровод на 61-м километре. Ведется устройство обгонных участков на территории Березовского городского округа.

Капитальный ремонт запланирован на участках автодорог Нижняя Тура — Качканар и Верхняя Тура — Качканар. На автомобильной дороге Шаля — Шамары будет восстановлено более 10 километров дорожного полотна. По 9,5 километров обновят на автодорогах Сысерть — Часовая, Красноуфимск — Касли.

На Серовском тракте дорожники обновят асфальтобетонное покрытие и отремонтируют два путепровода. Начнется ремонт южного подъезда к Нижнему Тагилу.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что на Режевском тракте появятся новые участки для безопасного обгона.

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