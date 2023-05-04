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Общество
4 мая 2023, 18:38

На Среднем Урале введен запрет на использование беспилотников

Беспилотный летательный аппарат

В регионе запрещено использовать беспилотники. Фото: Полина Зиновьева

В Свердловской области установили запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. Указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Мера ведена для обеспечения безопасности жителей региона и объектов критической инфраструктуры.

Использовать беспилотники разрешено исключительно правоохранительным органам, исполнительным органам госвласти региона, местного самоуправления, подведомственным им организациям и оборонным предприятиям, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Запрет будет действовать до снятия особого режима реагирования на возникающие угрозы, который был ранее введен в Свердловской области главой государства в октябре 2022 года. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Свердловская область была отнесена к числу регионов, где был введен уровень базовой готовности. Режим предусматривает усиление охраны общественного порядка и важных объектов.

Документ о запрете использования беспилотных воздушных судов в Свердловской области опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу.

Напомним, на Среднем Урале разработали дрон для работы в зоне СВО. 

Областная газета Свердловской области

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