Миллиард на здоровье работников свердловских предприятий

Фото: Владимир Мартьянов.

В апреле Министерство промышленности и науки Свердловской области провело областное совещание по вопросам охраны труда и промышленной безопасности в промышленном комплексе. Здоровье трудящихся – важный социально-экономический показатель жизни общества. В России на законодательном уровне зафиксировано, что на мероприятия по охране труда работодатель может направлять до трети от общей суммы страховых взносов. Средства возмещаются из бюджета Социального фонда России. Предприятиям Свердловской области в 2022 году на эти цели было направлено около одного миллиарда рублей. С нынешнего года Фондом введен ряд новаций, касающихся предупреждения заболеваний и сохранения здоровья.

Свердловская область – крупнейший промышленный центр Урала и всей России. Численность застрахованных по обязательному социальному страхованию в регионе более 1 600 000 человек, из которых порядка 20,1 процента трудоспособного населения занято на работах с вредными и опасными условиями труда. Финансирование предупредительных мер осуществляется работодателем за счет собственных средств, с последующим их возмещением из бюджета Социального фонда России.

Руководитель предприятия может направить на мероприятия по охране труда до 20 процентов от сумм страховых взносов, начисленных им за предшествующий календарный год за вычетом расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем и на оплату дополнительного отпуска работника в период его лечения. Работодатели, которые обеспечивают еще и санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста, могут увеличить объем средств на предупредительные меры до 30 процентов. Также предусмотрен особый порядок финансирования малых предприятий с численностью работников до 100 человек.

– Используя такую меру государственной поддержки, мы помогаем руководителям предприятий расширять возможности и более ответственно подходить к обеспечению предупредительных мер по охране и укреплению здоровья работающих на производстве, обеспечивать санаторно-курортное лечение, – рассказывает управляющий отделением Социального фонда России (СФР, образован 1 января 2023 г. в результате слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. – Прим. «ОГ») по Свердловской области Елена Альшиц.

В 2022 году Фонд перечислил предприятиям Свердловской области на обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников порядка 993,5 млн рублей.

– Почти половина этой суммы, 473 миллиона рублей, была направлена на санаторно-курортное лечение для работающих во вредных условиях труда, предпенсионеров и работающих пенсионеров. Благодаря этому здоровье в санаториях смогли восстановить более 12 000 свердловчан. Более 219 млн рублей перечислено на обеспечение работников предприятий региона средствами индивидуальной защиты. Более 198 млн рублей – на медосмотры, – перечисляет Елена Альшиц.

С начала 2023 года в отделение Фонда уже поступило более 140 заявлений от работодателей на финансирование мероприятий по охране труда. Работа ведется отделением с января месяца и продлится до 1 августа текущего года, поэтому работодателям желательно заранее подготовить и подать заявление с документами, не дожидаясь 31 июля – последнего дня приема.

Участие в программе финансирования предупредительных мер носит заявительный характер. Подать заявление и копии документов работодатели могут через портал государственных услуг gosuslugu.ru или обратившись в клиентскую службу ОСФР по Свердловской области. Ознакомиться с полной информацией по предупредительным мерам можно на официальном сайте отделения.

На какие мероприятия по охране труда можно направлять средства от страховых взносов Проведение специальной оценки условий труда; Приобретение и выдача специальной одежды, обуви, средства индивидуальной защиты работникам; Санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, предпенсионеров и работающих пенсионеров; Проведение обязательных, периодических необходимых медицинских осмотров; обеспечение лечебно-профилактическим питанием работников, связанных с особо вредными условиями труда. Кроме этого, предусмотрено возмещение затрат на приобретение тахографов, если предприятие осуществляет пассажирские и грузовые перевозки; аптечек для оказания скорой помощи, отдельных приборов, устройств, оборудования, необходимых для обеспечения безопасности работников или контроля за безопасным ведением работ в рамках технологических процессов, в том числе на подземных работах и так далее.

С 1 марта в России стартовал пилотный проект по предупреждению профессиональных заболеваний и мониторингу состояния здоровья отдельных категорий работников. Он предусматривает профилактические мероприятия в отношении работников, у которых по результатам медицинского осмотра выявлены ранние признаки воздействия вредных факторов.

Участниками проекта являются Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Социальный фонд России и его территориальные органы, работодатели, медицинские организации и центры реабилитации Фонда. Проект продлится до конца года, в нем участвуют более 170 работодателей и более 2 500 работников, у которых выявлены ранние признаки профзаболеваний. В Свердловской области его участниками являются 10 предприятий и 123 работника. Для каждого из них составляется индивидуальный план профилактики, который они будут проходить в течение 18 дней дополнительного отпуска. Социальный фонд компенсирует работодателям расходы на такие отпуска, проезд работников к месту профилактики и медосмотры.

Важные изменения внесены с 2023 года и в порядок выплаты страхового обеспечения пострадавшим на производстве. Это связано со вступлением в силу положений Федерального закона «О национальной платежной системе». С 1 июля этого года страховые выплаты будут зачисляться на карты национальной платежной системы «МИР» либо на счета или вклады с возможностью пополнения и снятия без привязки к пластиковой карте.

– В Свердловской области ежемесячные страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием получают более 16 тысяч человек. С начала года по данному направлению было перечислено более 700 миллионов рублей. Свердловчан, которые получают средства через отделения почтовой связи, указанные перемены не коснутся. Гражданам, использующим банковские карты платежных систем Visa, MasterCard и др., необходимо выбрать новый способ получения денежных средств. Это можно сделать до 30 июня включительно, но мы рекомендуем позаботиться об этом заранее, – объясняет Елена Альшиц (подробнее см. во врезе «ОГ»).

Для получения выплат страхового обеспечения выплаты в связи с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием по новым правилам гражданам необходимо обратиться в банк с документом, удостоверяющим личность, оформить карту национальной платежной системы и передать новые реквизиты в ОСФР. В случае если карта «МИР» уже оформлена, необходимо сообщить в ОСФР только ее реквизиты. Заявление о смене реквизитов можно подать в электронном виде через личный кабинет гражданина на официальном сайте www.sfr.gov.ru, в МФЦ, направить почтой или в клиентскую службу ОСФР.

Повысить качество работы по охране труда в регионе призвано подписанное 5 апреля текущего года подписание Соглашения о взаимодействии Федерации профсоюзов Свердловской области и ОСФР по Свердловской области. Оно предусматривает взаимодействие Фонда и Федерации по вопросам охраны труда и обязательного социального страхования от несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваний, регулированию отношений в системе пенсионного и социального страхования.

В частности, в соглашении нашли отражение такие вопросы, как проведение в СМИ и на семинарах разъяснительной работы с гражданами о системе обязательного пенсионного и социального страхования, в том числе о необходимости уплаты страховых взносов в полном объеме в целях полноценного страхового и пенсионного обеспечения, проведение разъяснительной работы по вопросам комплексной реабилитации граждан, пострадавших в результате тяжелых несчастных случаев на производстве, направление представителей для участия в работе комиссий по расследованию тяжелых несчастных случаев, взаимодействие с профсоюзными органами при решении вопросов профессиональной реабилитации лиц, пострадавших на производстве, и их трудоустройства.

Ежегодно специалисты Фонда фиксируют прямую зависимость между объемом средств, направляемых на финансирование предупредительных мер, и количеством несчастных случаев на производстве. Чем больше средств вкладывается в охрану труда, тем меньше происходит несчастных случаев.