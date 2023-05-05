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5 мая 2023, 10:29

"Эшелон Победы" встретили на железнодорожном вокзале Екатеринбурга

"Эшелон Победы"

В состав "Эшелона Победы" включены вагоны, которые использовались в годы Великой Отечественной войны. Фото: Полина Зиновьева

На железнодорожный вокзал Екатеринбурга прибыл "Эшелон Победы". Поезд встретили сотни свердловчан, передает корреспондент "Областной газеты". 

Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева

Эшелон состоит из раритетных вагонов, которые эксплуатировались в годы Великой Отечественной войны. В составе поезда курсирует солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, аптека-перевязочная, вагон-санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-электростанция.

Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева

Также в состав "Эшелона Победы" включены открытые платформы, на которых выставлена техника времен Великой Отечественной войны: танк Т-34, реактивная установка "Катюша", пушка М-42, автомобиль ГАЗ-67. 

Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева

Фотографии участников войны все желающие могли увидеть в "вагоне памяти". 

Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева

Напомним, ранее "Эшелон Победы" побывал в Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле. 

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Областная газета Свердловской области

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