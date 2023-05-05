Темы дня

Общество
5 мая 2023, 15:31

Выставка об истории свердловского нотариата откроется в Екатеринбурге

Выставка

Выставка о нотариате откроется в Екатеринбурге 10 мая. Фото: Татьяна Андреева

В Свердловском региональном центре Президентской библиотеки 10 мая начнет работу выставка, посвященная истории свердловского нотариата разных периодов. Экспозиция приурочена к 30-летию со дня создания Нотариальной палаты Свердловской области.

Выставка расскажет об истории нотариата с момента основания города Екатеринбурга в 1723 году и до наших дней:

  • период с 26 апреля 1866 года (даты введения в действие Положения о нотариальной части) и по 1917 год;
  • послереволюционный период и создание государственного нотариата в 1923 году; 
  • свердловский нотариат военного времени (1941–1945 гг.) и советского периода вплоть до 1993 года; 
  • частнопрактикующий нотариат, созданный в 1993 году в России;
  • создание Нотариальной палаты Свердловской области, работа нотариусов в 1990-е, 2000-е годы и в настоящее время.

На выставке будут представлены редкие издания и архивные документы, экспонаты из личных архивов свердловских нотариусов. Посетители смогут узнать биографии первых нотариусов Екатеринбурга и губернии. Также с помощью QR-кодов можно будет ознакомиться с документами начала XVIII века. О работе свердловских нотариусов с 1992 по 2022 годы расскажет фотовыставка.

Выставка, организованная Нотариальной палатой региона совместно со Свердловской областной универсальной научной библиотекой им. В. Г. Белинского (г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 15 (3-й этаж), откроется в 11:00 10 мая, она продлится до 13 июня 2023 года. Вход на экспозицию свободный.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.05.2023, 16:44 / Общество
Погорельцам Сосьвы оказывают всю необходимую помощь
05.05.2023, 16:20 / Общество
Владимир Путин поздравил с Днем Победы Евгения Куйвашева и всех свердловчан
05.05.2023, 16:03 / Общество
По поручению Евгения Куйвашева проект "Добро в село" приехал в пострадавший от пожара поселок Таежный
05.05.2023, 15:31 / Общество
Выставка об истории свердловского нотариата откроется в Екатеринбурге
05.05.2023, 15:08 / Общество
Коронавирус за сутки выявили у 59 жителей Свердловской области