Владимир Путин поздравил с Днем Победы Евгения Куйвашева и всех свердловчан

Владимир Путин отметил, что 9 мая 1945 года останется в истории как триумф сплоченности и духовной мощи нашего народа, торжества мира, добра и справедливости. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и всех жителей региона с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

"9 мая 1945 года навеки останется в истории как триумф сплоченности и духовной мощи нашего народа, торжества мира, добра и справедливости. Наш священный долг – бережно хранить память о великом подвиге отцов, дедов и прадедов, честно служить Отечеству", – говорится в телеграмме главы государства, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин также направил в адрес Евгения Куйвашева поздравления с предстоящим праздником.

"9 мая 1945 года вошло в историю как символ нерушимой стойкости, мужества, храбрости нашего народа, который выстоял в тяжелейших военных испытаниях. Освободил мир от нацизма, отстоял независимость Отчизны. Бессмертный подвиг героев живет в сердце каждого из нас", – говорится в обращении российского премьера.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин обратился к уральцам.

"Всегда будем помнить тех, кто погиб, защищая Родину и мир от фашизма. Никогда не забудем, какой ценой досталась Победа. Гордимся подвигом нашего народа, героизмом и стойкостью солдат, офицеров, тружеников тыла. Сделаем все, чтобы сохранить для будущих поколений правду о войне", – отметил Вячеслав Володин.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что поздравления президента к 9 Мая доставили речными маршрутами жителям труднодоступных районов Среднего Урала.

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