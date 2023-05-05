Темы дня

Общество
5 мая 2023, 16:44

Погорельцам Сосьвы оказывают всю необходимую помощь

Гуманитарная помощь

Пострадавшие от пожаров жители получают выплаты и гуманитарную помощь. Фото: Евгений Дайнес

Погорельцы Сосьвы получают всю необходимую помощь, которая им требуется. Сейчас пострадавшим от пожара жителям поступают единовременные выплаты, рассказала на пресс-конференции председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. 

"Во-первых большую роль сыграл наш губернатор Евгений Владимирович Куйвашев. Из резервного фонда выделены серьезные средства на единовременные выплаты погорельцам. Принято решение о строительстве жилья, этот вопрос на контроле у нашего президента Владимира Владимировича Путина", — отметила Людмила Бабушкина.

Также в регионе открыт фонд помощи погорельцам, куда поступают средства от всех неравнодушных жителей. Также в Сосьву были собраны и направлены гуманитарные грузы. 

"Я думаю, вы все убедились в том, что люди не останутся один на один проблемой, им будет вся необходимая помощь оказана", — резюмировала Людмила Бабушкина. 

Напомним, сегодня по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева проект "Добро в село" приехал в пострадавший от пожара поселок Таежный. 

Еще по теме:

  • По поручению Евгения Куйвашева путевки на отдых получили 80 детей из пострадавших от пожаров свердловских муниципалитетов
  • Пенсии по графику получают владельцы сгоревших домов в Свердловской области
  • Мусульмане Екатеринбурга передали погорельцам Сосьвы вещи и фрукты
  • В Сосьве строители приступили к активным работам на площадке будущего жилого дома
Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.05.2023, 16:44 / Общество
Погорельцам Сосьвы оказывают всю необходимую помощь
05.05.2023, 16:20 / Общество
Владимир Путин поздравил с Днем Победы Евгения Куйвашева и всех свердловчан
05.05.2023, 16:03 / Общество
По поручению Евгения Куйвашева проект "Добро в село" приехал в пострадавший от пожара поселок Таежный
05.05.2023, 15:31 / Общество
Выставка об истории свердловского нотариата откроется в Екатеринбурге
05.05.2023, 15:08 / Общество
Коронавирус за сутки выявили у 59 жителей Свердловской области