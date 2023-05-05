Погорельцам Сосьвы оказывают всю необходимую помощь

Пострадавшие от пожаров жители получают выплаты и гуманитарную помощь. Фото: Евгений Дайнес

Погорельцы Сосьвы получают всю необходимую помощь, которая им требуется. Сейчас пострадавшим от пожара жителям поступают единовременные выплаты, рассказала на пресс-конференции председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

"Во-первых большую роль сыграл наш губернатор Евгений Владимирович Куйвашев. Из резервного фонда выделены серьезные средства на единовременные выплаты погорельцам. Принято решение о строительстве жилья, этот вопрос на контроле у нашего президента Владимира Владимировича Путина", — отметила Людмила Бабушкина.

Также в регионе открыт фонд помощи погорельцам, куда поступают средства от всех неравнодушных жителей. Также в Сосьву были собраны и направлены гуманитарные грузы.

"Я думаю, вы все убедились в том, что люди не останутся один на один проблемой, им будет вся необходимая помощь оказана", — резюмировала Людмила Бабушкина.

Напомним, сегодня по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева проект "Добро в село" приехал в пострадавший от пожара поселок Таежный.

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