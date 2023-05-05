Руководство Российской телевизионной и радиовещательной сети благодарит "Областную газету" за поддержку реализуемого в регионе значимого федерального проекта

В Свердловской области состоялся официальный запуск ОТТ-платформы РТРС.ПЛЮС. Фото: Алексей Кунилов

В адрес "Областной газеты" поступило письмо от филиала РТРС (Российская телевизионная и радиовещательная сеть) "Свердловский ОРТПЦ". Руководитель регионального отделения благодарит коллектив издания за помощь в информационном сопровождении знакового для региона проекта РТРС.ПЛЮС. С его помощью 90% жителей области получат возможность бесплатно смотреть региональные и муниципальные телеканалы.

Напомним, что 28 апреля в Свердловской области состоялся официальный запуск ОТТ-платформы РТРС.ПЛЮС, благодаря чему жители региона могут бесплатно смотреть региональные и муниципальные телеканалы на подключенных к Интернету телевизорах и мобильных устройствах.

Платформа разработана специалистами РТРС. В рамках проекта к 20 каналам цифрового эфирного телевидения добавляется еще один – под цифрой 999. Переключаясь на него, зритель видит статичную картинку, которая через пару секунд меняется на меню платформы РТРС.ПЛЮС. Далее, выбрав вкладку "Местное ТВ", можно смотреть передачи не только главного регионального канала "Областное телевидение" (ОТВ), но и муниципальных телевещателей, среди которых "Телекон" и "Тагил ТВ" (Нижний Тагил), РИМ (Каменск-Уральский), "Инком ТВ" (Талица), "11 канал" (Полевской), ПТВ (Первоуральск), "НТС Ирбит", "Родники Ирбитские" (Ирбитский район), "Новоуральская вещательная компания" (Новоуральск), "Канал С" (Серов), "Богданович ТВ" (Богданович).

Зайти на платформу РТРС.ПЛЮС можно не только на телевизорах с функцией HbbTV (стандарт, объединяющий возможности Интернета и телевидения), но и на мобильных устройствах. Для этого нужно просто скачать соответствующее приложение.

Важно, что платформа РТРС.ПЛЮС транслирует федеральные и уральские телеканалы без абонентской платы.

В пилотном формате проект РТРС.ПЛЮС в регионе реализовывался с февраля. "Областная газета" с самого начала подробно его освещала.

"Мы рады, что обрели в лице "Областной газеты" надежного медиапартнера в Свердловской области. Для нас важно, чтобы информацию о деятельности РТРС жители региона получали из надежного источника и в максимально полном объеме. Первый опыт взаимодействия показал, что мы на правильном пути", — отметил первый заместитель генерального директора РТРС по управлению, эксплуатации и развитию сети Александр Золотов.

"Желаем редакции "Областной газеты" творческих успехов, креативных замыслов и их благополучных воплощений, экономической стабильности и дальнейшего процветания. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество", — подчеркнул директор свердловского филиала РТРС Алексей Ионин.

Новинка пока доступна пользователям, у которых на телевизоре есть функция HbbTV, но уже в ближайшее время платформа станет доступной для телевизоров со Smart TV. Таким образом, возможность просмотра местных телеканалов появится практически у 90% жителей Свердловской области. Хорошим бонусом станет то, что со временем на платформе можно будет слушать и любимые радиостанции. К эксперименту уже подключилась одна из самых популярных в области станций – "Радио СИ".