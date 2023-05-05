Министр соцполитики Свердловской области встретился с жителями пострадавшей от пожара деревни Неустроева

Жители деревни Неустроева получили первоначальные выплаты. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева министр социальной политики региона Андрей Злоказов обсудил вопросы соцподдержки с жителями деревни Неустроева Ирбитского района. Ранее в ней сгорели 17 построек, 5 из которых – жилые дома.

"Сегодня задача социальной службы – максимально помочь каждому человеку. Проведена "паспортизация" всех семей, пострадавших от ЧП. Сегодня я убедился в том, что людям сделаны положенные первоначальные выплаты. Также определяем объем и содержание иной необходимой помощи, которую мы можем предоставить", – сообщил Андрей Злоказов.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Сотрудники министерства также работают с жителями трех домов, которые сгорели в Байкалово. Пострадавшие получили положенные выплаты. Этот процесс продолжается, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Напомним, самый крупный пожар в регионе произошел в Сосьве. В течение нескольких суток после случившего специалисты министерства составили "социальный паспорт" на каждую из 169 пострадавших семей. В документах содержится полная информация: от количества членов каждой семьи до нанесенного ущерба и конкретных потребностей людей. Процесс выплат продолжается. Семьям предоставлены варианты для отдыха и восстановления детей в загородных санаториях и оздоровительных лагерях. Прием заявок от погорельцев продолжается. Президент России Владимир Путин поддержал просьбу Евгения Куйвашева о восстановлении после пожаров поселка Сосьва и других территорий региона, дал ряд поручений, в числе которых — дополнительно проработать вопросы финансирования решения этой задачи.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что более 70 специалистов больниц помогают пострадавшим от пожаров уральцам.

Еще по теме: