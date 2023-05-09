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9 мая 2023, 08:00

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем Победы

Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем Победы. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил ветеранов, тружеников тыла и всех уральцев с Днем Победы в Великой Отечественной войне. 

"Май 1945 года навсегда изменил мировую историю, предопределил дальнейший путь развития человечества. Сколько бы лет ни прошло, мы всегда помним и чтим тех, кто разгромил фашизм и принес мир на нашу землю, подарил свободную и счастливую жизнь миллионам людей", — отметил глава региона в обращении к свердловчанам. 

Уральцы внесли весомый вклад в общую Победу. Свердловская область стала не только надежным трудовым тылом, который ударными темпами обеспечивал фронт всей необходимой военной техникой и вооружением, но и мощной кадровой кузницей. Наши солдаты и офицеры били врага под Москвой и Ржевом, на Курской дуге и в Сталинграде, освобождали Европу и брали Берлин.

"Доблесть, мужество и отвага уральцев — фронтовиков и тружеников тыла — всегда будут нашим духовно-нравственным ориентиром. Великий подвиг народа, способность к самопожертвованию, мужество на поле боя и трудовая доблесть, крепкая немеркнущая память — это то, что сплачивает все поколения в одну большую и несокрушимую силу, имя которой Россия. Поздравляю всех с Днем Победы! Низкий поклон нашим ветеранам. Счастья, добра и благополучия всем уральцам, процветания нашей Родине!" — сказал Евгений Куйвашев.

Областная газета Свердловской области
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