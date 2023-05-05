Темы дня

Общество
5 мая 2023, 18:15

Памятная монета с изображением Нижнего Тагила выпущена в обращение

Монета

На одной стороне монеты изображен нижнетагильский памятник "Рабочий и танкист". Фото: пресс-служба Банка России

Центробанк выпустил в обращение памятную монету с изображением монумента из Нижнего Тагила "Рабочий и танкист". Ее номинал составляет 10 рублей, монета изготовлена из недрагоценных металлов, сообщает пресс-служба Банка России. 

Памятная монета выпущена в рамках серии "Города трудовой доблести". Помимо Нижнего Тагила в обороте появятся 10-рублевые монеты с изображением Новосибирска, Новокузнецка и Нижнего Новгорода. 

На монете "Нижний Тагил" расположено рельефное изображение памятника "Рабочий и танкист", размещены надписи "Города трудовой доблести" и "Нижний Тагил". 

Напомним, почетное звание "Город трудовой доблести" президент Владимир Путин присвоил Екатеринбургу и Нижнему Тагилу в июле 2020 года. Стелу в Нижнем Тагиле открыли в августе 2022 года, когда город праздновал 300-летие. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.05.2023, 18:15 / Общество
Памятная монета с изображением Нижнего Тагила выпущена в обращение
05.05.2023, 17:18 / Общество
Министр соцполитики Свердловской области встретился с жителями пострадавшей от пожара деревни Неустроева
05.05.2023, 16:44 / Общество
Погорельцам Сосьвы оказывают всю необходимую помощь
05.05.2023, 16:20 / Общество
Владимир Путин поздравил с Днем Победы Евгения Куйвашева и всех свердловчан
05.05.2023, 16:03 / Общество
По поручению Евгения Куйвашева проект "Добро в село" приехал в пострадавший от пожара поселок Таежный