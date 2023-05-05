Памятная монета с изображением Нижнего Тагила выпущена в обращение

На одной стороне монеты изображен нижнетагильский памятник "Рабочий и танкист". Фото: пресс-служба Банка России

Центробанк выпустил в обращение памятную монету с изображением монумента из Нижнего Тагила "Рабочий и танкист". Ее номинал составляет 10 рублей, монета изготовлена из недрагоценных металлов, сообщает пресс-служба Банка России.

Памятная монета выпущена в рамках серии "Города трудовой доблести". Помимо Нижнего Тагила в обороте появятся 10-рублевые монеты с изображением Новосибирска, Новокузнецка и Нижнего Новгорода.

На монете "Нижний Тагил" расположено рельефное изображение памятника "Рабочий и танкист", размещены надписи "Города трудовой доблести" и "Нижний Тагил".

Напомним, почетное звание "Город трудовой доблести" президент Владимир Путин присвоил Екатеринбургу и Нижнему Тагилу в июле 2020 года. Стелу в Нижнем Тагиле открыли в августе 2022 года, когда город праздновал 300-летие.