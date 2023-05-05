В России в преддверии Дня Победы пройдет акция "Спасибо героям"

Задача акции "Спасибо героям" — выразить благодарность военным за их мужество и подвиги, за защиту свободы. Фото: Павел Ворожцов

В преддверии Дня Победы при поддержке Государственной думы в России стартует акция "Спасибо героям". На объектах транспортной инфраструктуры и в пассажирском транспорте будут звучать поздравления и слова благодарности участникам специальной военной операции (СВО).

С такой инициативой ранее выступила заместитель председателя Государственной думы Анна Кузнецова. Результатом стала акция "Спасибо героям", организованная при участии Министерства обороны и Министерства транспорта, проекта "Время героев" партии "Единая Россия". Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

С 5 мая на вокзалах и в аэропортах, а также в пассажирском транспорте будут звучать поздравления с Днем Победы и слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и участникам СВО. Акция продолжится и после 9 Мая — будут транслироваться видеоролики, размещаться баннеры.

"Как сказал президент, все участники специальной военной операции герои, и относиться к ним нужно как к героям. Задача акции "Спасибо героям" — простая и понятная людям всех возрастов: от всего сердца от имени жителей России выразить благодарность нашим военным за их мужество и подвиги, за защиту свободы и независимости нашей страны", — рассказала Анна Кузнецова.

Она также добавила, что акция важна не только как поддержка участников СВО, их семей, но и как урок патриотизма для детей. По мнению Анны Кузнецовой, немаловажно, что истории героев и слова благодарности в их адрес услышат и зарубежные гости.

Цель акции "Спасибо героям" — напомнить о подвиге нашего многонационального народа в Великой Отечественной войне, поддержать героев настоящего — участников специальной военной операции, рассказать об их подвигах, примерах мужества и героизма в простом и доступном формате.

Напомним, ранее в Екатеринбурге открыли "Вокзал Памяти".

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