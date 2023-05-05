В Свердловской области введен запрет на посещение природных и лесных парков

Посещение туристами особо охраняемых природных территорий областного значения запрещено до особого распоряжения. Фото: Павел Ворожцов

С 6 мая министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области вводит запрет на посещение ряда природных и лесных парков. Мера соответствует действующему в регионе особому противопожарному режиму и направлена на профилактику лесных пожаров.

По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова, посещение туристами особо охраняемых природных территорий областного значения запрещено до особого распоряжения. Эта мера связана с установлением жаркой ветреной погоды и повышенной пожарной опасностью. Она направлена на предупреждение возникновения лесных пожаров и сохранение уникальной уральской природы, сообщает департамент информационной политики региона.

"Прошу жителей Свердловской области с пониманием отнестись к данным ограничениям и не посещать леса", — призвал Денис Мамонтов.

Для туристов закрываются природные парки "Оленьи ручьи", "Бажовские места" и "Река Чусовая", Шарташский, Юго-Западный и другие лесные парки региона, заказники, в том числе природно-минералогический заказник Режевской. Туристам, которые решат отдохнуть на природе, несмотря на запрет, работники парков дадут разъяснения и предложат покинуть особо охраняемую природную территорию.

Лесничества и территориальные отделы министерства природных ресурсов и экологии региона переведены на режим усиленного патрулирования. За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф для граждан до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.

На всей территории Свердловской области действует особый противопожарный режим, установленный решением губернатора Евгения Куйвашева. Нельзя пользоваться открытым огнем, разводить костры, сжигать мусор, сухую траву, стерню, солому, проводить пожароопасные работы. Запрещены запуски фейерверков и организация фаер-шоу. Мобильные мангалы запрещены даже на территории собственного участка. Исключение — стационарные мангалы или печи, сделанные с соблюдением требований пожарной безопасности.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что в лесах Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации.

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