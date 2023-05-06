Врачи проводят комплексное обследование уральских фронтовиков и ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы

Особое волнение ветераны испытывают накануне великого праздника — Дня Победы. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Медики уральских больниц проводят углубленную диспансеризацию участников Великой Отечественной войны. Комплексный осмотр проходит, как правило, на дому. Рекомендации врачей помогают уральским ветеранам сохранять бодрость и высокое качество жизни, достойное героев великой страны. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Так, специалисты Верхнепышминской центральной городской больницы, под патронажем которых находятся пять участников Великой Отечественной войны и один ветеран, имеющий инвалидность, на дому обследовали 97-летнего фронтовика, артиллериста Николая Ивановича Ворохобова. Он родился в Тавдинском районе, ушел на фронт в апреле 1943 года, когда ему исполнилось 18 лет. Победу встретил в Германии, награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями "За отвагу", "За победу над Германией". После войны Николай Иванович много лет проработал на руднике.

Для плановой проверки состояния здоровья к ветерану на дом выехали уролог, невролог, окулист, сосудистый хирург, а также врач ультразвуковой диагностики с переносным УЗИ-аппаратом. Николай Иванович поразил врачей своей энергией, позитивным настроем, ясным сознанием и неукротимым желанием жить.

"Забота о ветеранах — священная миссия, которую мы, медики, считаем за честь выполнять каждый день. Конечно, перед наступлением Дня Победы фронтовики испытывают повышенный стресс, что не может не отражаться на состоянии организма. Поэтому сотрудники уральских больниц особенно тщательно обследуют участников Великой Отечественной войны именно в мае, перед чередой волнительных событий. Это позволяет снизить факторы риска и профилактировать возможные обострения хронических заболеваний, чтобы 9 Мая наши герои встретили максимально бодрыми и крепкими", — подчеркнул министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Стоит отметить, что не только фронтовики, но и все уральцы старшей возрастной группы активно проходят диспансеризацию в больницах по месту жительства. С начала 2023 года медики обследовали более 122 тысяч человек, находящихся на заслуженном отдыхе.

Добавим, ​ветераны Великой Отечественной войны смогут весь май бесплатно ездить на пригородных поездах.

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