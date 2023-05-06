Парад Победы и праздничные концерты с главных площадок Екатеринбурга уральцы смогут увидеть в режиме онлайн

Онлайн-трансляция торжественных событий к Дню Победы будет доступна всем уральцам. Фото: Павел Ворожцов

9 мая уральцы смогут увидеть прямую трансляцию военного парада в честь 78-й годовщины Великой Победы, который пройдет на главной площади в центре Екатеринбурга. Также в онлайн-режиме пройдут эфиры концертов с основных площадок празднования, в том числе из Исторического сквера и ЦПКиО имени Маяковского.

Как сообщает департамент информационной политики региона, трансляции будут вестись на телеканалах "ОТВ" и "4 канал", на сайте и на странице в соцсети "ВКонтакте" телекомпании "ОТВ", на официальных страницах Свердловской области в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Завершит праздничный телемарафон трансляция вечернего салюта.

Напомним, тожественным маршем в рамках парада пройдут около 2 000 человек и более 30 единиц современной и исторической техники. Механизированную колонну возглавит легендарный танк Т-34, который принимал участие в боевых действиях на Курской дуге и в освобождении Европы. Впервые будут задействованы боевые и транспортно-заряжающие машины реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", боевые машины РСЗО "Торнадо-Г", бронеавтомобили "Астейс". Завершит парад показательное выступление и плац-концерт военнослужащих роты почетного караула и музыкантов военного оркестра.

Организаторы "Бессмертного полка" в этом году отказались от шествия. Тем не менее почтить память героя можно альтернативными способами: фото ветерана можно разместить на личном автотранспорте, напечатать на одежде или прикрепить к ней бейдж. Кроме того, участники акции могут зарегистрировать портрет героя на официальном сайте "Бессмертного полка" и опубликовать фото и биографию воина на своих страницах в соцсетях с хештегом #нашБессмертныйполк.

Традиционно 9 мая в центре Екатеринбурга будет закрыто движение с 6 утра и до окончания праздничных мероприятий.

Напомним, "Областная газета" ранее публиковала подробный график репетиций парада Победы в Екатеринбурге.

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