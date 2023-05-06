С 7 по 9 мая движение транспорта в центре Екатеринбурга будет ограничено в связи с мероприятиями ко Дню Победы

Во время подготовки и проведения мероприятий ко Дню Победы будет ограничено движение по всему центру Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов

Публикуем актуальный график перекрытий центральных улиц Екатеринбурга в связи с генеральной репетицией военного парада, а также самими торжественными мероприятиями празднования Дня Победы. Горожан просят продумывать свой маршрут заранее.

По информации пресс-службы администрации Екатеринбурга, в это воскресенье, 7 мая, состоится генеральная репетиция парада. В связи с этим с 5 утра до 12 дня будет ограничено движение транспорта по следующим улицам:

по проспекту Ленина, от улицы Карла Либкнехта до Репина;

по улице Репина, от проспекта Ленина до Малышева;

по улице Татищева, от Репина до Мельникова;

по улице 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина;

по улице Бориса Ельцина, от 8 Марта до дома № 10 на Бориса Ельцина;

по улице Толмачева, от проспекта Ленина до Первомайской;

по улице Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина;

по улице Вайнера, от Антона Валека до проспекта Ленина;

по улице Урицкого, от Антона Валека до площади 1905 года;

по улице Володарского, от Антона Валека до площади 1905 года.

Помимо этого, с 5 утра 7 и 9 мая на время движения колонны военной техники к месту проведения репетиций и парада будут закрыты следующие участки:

улица Окраинная, от Палисадной до Дорожной;

улица Палисадная, от Окраинной до 2-й Новосибирской;

улица Зенитчиков, от Палисадной до Братской;

улица Патриса Лумумбы, от Братской до Московской;

улица Московская, от Патриса Лумумбы до проспекта Ленина;

пандусы транспортной развязки на улице Московской.

На время проведения репетиций парковка на указанных участках будет запрещена.

Во время торжественного возложения венков к памятнику маршалу Жукову 8 мая с 09:45 до 11:15 будет закрыто движение всех видов транспорта:

по нечетной стороне проспекта Ленина, от Восточной до Луначарского;

по улице Бажова, от Первомайской до Малышева;

по улице Кузнечной, от Первомайской до Бажова.

В День Победы 9 мая с 6 утра и до окончания праздничных мероприятий будет закрыто движение всех видов транспорта:

по проспекту Ленина, от Московской до Карла Либкнехта;

по улице 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина;

по улице Бориса Ельцина, от 8 Марта до Челюскинцев;

по улице Толмачева, от проспекта Ленина до Первомайской;

по улице Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина;

по улице Маршала Жукова, от Челюскинцев до проспекта Ленина;

по улице Вайнера, от Антона Валека до проспекта Ленина;

по улице Урицкого, от Антона Валека до площади 1905 года;

по улице Володарского, от Антона Валека до площади 1905 года, с пропуском общественного транспорта для его накопления у Театра драмы к 21:00.

Также 9 мая с 19:00 и до окончания праздничных мероприятий будет закрыто движение транспорта:

по улице 8 Марта, от Куйбышева до Малышева;

по улице Карла Либкнехта, от Шевченко до Малышева;

по улице Малышева, от Розы Люксембург до Московской;

по улице Радищева, от Московской до 8 Марта, с пропуском общественного транспорта исходя из оперативной обстановки, а также для накопления подвижного состава общественного транспорта к 21:00 на улице 8 Марта, от Малышева до Куйбышева;

на улице Радищева, от Сакко и Ванцетти до 8 Марта;

на проспекте Ленина, у Театра оперы и балета;

на проспекте Ленина, от Вайнера до Московской;

на улице Карла Либкнехта, от Шевченко до Малышева;

на улице Малышева, в районе перекрестка Малышева — 8 Марта;

на улице Белинского, в районе перекрестка Белинского — Малышева.

Напомним, Парад Победы и праздничные концерты с главных площадок Екатеринбурга уральцы смогут увидеть в режиме онлайн.