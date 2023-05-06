С 7 по 9 мая движение транспорта в центре Екатеринбурга будет ограничено в связи с мероприятиями ко Дню Победы

Публикуем актуальный график перекрытий центральных улиц Екатеринбурга в связи с генеральной репетицией военного парада, а также самими торжественными мероприятиями празднования Дня Победы. Горожан просят продумывать свой маршрут заранее.
По информации пресс-службы администрации Екатеринбурга, в это воскресенье, 7 мая, состоится генеральная репетиция парада. В связи с этим с 5 утра до 12 дня будет ограничено движение транспорта по следующим улицам:
- по проспекту Ленина, от улицы Карла Либкнехта до Репина;
- по улице Репина, от проспекта Ленина до Малышева;
- по улице Татищева, от Репина до Мельникова;
- по улице 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина;
- по улице Бориса Ельцина, от 8 Марта до дома № 10 на Бориса Ельцина;
- по улице Толмачева, от проспекта Ленина до Первомайской;
- по улице Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина;
- по улице Вайнера, от Антона Валека до проспекта Ленина;
- по улице Урицкого, от Антона Валека до площади 1905 года;
- по улице Володарского, от Антона Валека до площади 1905 года.
Помимо этого, с 5 утра 7 и 9 мая на время движения колонны военной техники к месту проведения репетиций и парада будут закрыты следующие участки:
- улица Окраинная, от Палисадной до Дорожной;
- улица Палисадная, от Окраинной до 2-й Новосибирской;
- улица Зенитчиков, от Палисадной до Братской;
- улица Патриса Лумумбы, от Братской до Московской;
- улица Московская, от Патриса Лумумбы до проспекта Ленина;
- пандусы транспортной развязки на улице Московской.
На время проведения репетиций парковка на указанных участках будет запрещена.
Во время торжественного возложения венков к памятнику маршалу Жукову 8 мая с 09:45 до 11:15 будет закрыто движение всех видов транспорта:
- по нечетной стороне проспекта Ленина, от Восточной до Луначарского;
- по улице Бажова, от Первомайской до Малышева;
- по улице Кузнечной, от Первомайской до Бажова.
В День Победы 9 мая с 6 утра и до окончания праздничных мероприятий будет закрыто движение всех видов транспорта:
- по проспекту Ленина, от Московской до Карла Либкнехта;
- по улице 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина;
- по улице Бориса Ельцина, от 8 Марта до Челюскинцев;
- по улице Толмачева, от проспекта Ленина до Первомайской;
- по улице Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина;
- по улице Маршала Жукова, от Челюскинцев до проспекта Ленина;
- по улице Вайнера, от Антона Валека до проспекта Ленина;
- по улице Урицкого, от Антона Валека до площади 1905 года;
- по улице Володарского, от Антона Валека до площади 1905 года, с пропуском общественного транспорта для его накопления у Театра драмы к 21:00.
Также 9 мая с 19:00 и до окончания праздничных мероприятий будет закрыто движение транспорта:
- по улице 8 Марта, от Куйбышева до Малышева;
- по улице Карла Либкнехта, от Шевченко до Малышева;
- по улице Малышева, от Розы Люксембург до Московской;
- по улице Радищева, от Московской до 8 Марта, с пропуском общественного транспорта исходя из оперативной обстановки, а также для накопления подвижного состава общественного транспорта к 21:00 на улице 8 Марта, от Малышева до Куйбышева;
- на улице Радищева, от Сакко и Ванцетти до 8 Марта;
- на проспекте Ленина, у Театра оперы и балета;
- на проспекте Ленина, от Вайнера до Московской;
- на улице Карла Либкнехта, от Шевченко до Малышева;
- на улице Малышева, в районе перекрестка Малышева — 8 Марта;
- на улице Белинского, в районе перекрестка Белинского — Малышева.
Напомним, Парад Победы и праздничные концерты с главных площадок Екатеринбурга уральцы смогут увидеть в режиме онлайн.