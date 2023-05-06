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Общество
6 мая 2023, 14:43

"Гудок Победы" прозвучит на всех железнодорожных магистралях страны 9 мая

  Олеся Касперович
В акции примут участие паровозы, грузовые, скоростные поезда и электрички.

9 мая на всех магистралях страны прозвучит "Гудок Победы". Фото: Полина Зиновьева

Всероссийская акция "Гудок Победы" состоится 9 мая. Ровно в 12 часов по местному времени будет подан звуковой сигнал всеми составами, находящимися в пути.

"В акции примут участие паровозы, грузовые, скоростные поезда и электрички, которые в этот момент будут находиться в пути", — говорится в telegram-канале Российских железных дорог.

Как уточняет РЖД, мероприятие проводится в память о событиях Великой Отечественной войны. Традиция подавать звуковые сигналы на железной дороге появилась в 1945 году. Гудок был подан за несколько минут до того, как в ночь на 9 мая диктор Юрий Левитан зачитал по радио текст Акта о капитуляции Германии.

Напомним, в России в преддверии Дня Победы пройдет акция "Спасибо героям".

Областная газета Свердловской области

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